首例！破壞校園連儂牆 陸客逐出境

在台大撕毀連儂牆標語的大陸籍男子李紹東晚上被移民署強制出境，由移民署官員押解他到桃園機場登機，李男全程不發一語。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook

李姓大陸男子前天在台灣大學撕毀連儂牆上海報，遭台大學生會提告，台北地檢署昨天迅速予以緩起訴處分。移民署昨晚以他違反台灣法令規定，對李強制出境並管制五年內不得再入境，成為近來陸籍人士來台因撕毀連儂牆海報遭驅逐出境首例。

移民署指出，行政院長蘇貞昌已公開宣示，不容許外國人來台灣進行有目的性的破壞，也不容外國人破壞安定與民主自由；若為犯罪目的而來，台灣立刻逮捕遞解出境。

移民署長邱豐光表示，歡迎陸客或陸生來台觀光、求學，但在台期間必須遵守台灣法令規定，政府絕不容許有惡意破壞民主自由等違法行為；一旦查獲違法違規者，依法限令出境或強制出境，並管制再入境。

以自由行名義來台觀光的李姓男子前天在台大校園撕毀連儂牆上的海報，台大學生會立即報案；北市大安警分局以毀損罪嫌將李移送台北地檢署，檢察官對李限制出境、並責付給他在台灣的親人；昨傍晚並以證人身分傳喚台大學生會長凃峻清，除確認告訴意旨外，並釐清雙方有無可能和解？是否同意給予緩起訴處分？據了解，台大學生會不願撤告，但願意接受對方道歉。

北檢隨即作緩起訴處分，令李繳三萬元處分金後解除限制出境，移民署即強制李出境並管制五年內不得再入境。

國內各校園為了聲援香港反送中，紛紛成立的連儂牆，但近來包括義守大學、文化大學、世新大學、東吳大學都接連發生連儂牆海報遭撕毀情事。李的停留許可被移民署撤銷並驅逐出境，成為首例。