影／撕毀連儂牆陸客 今晚被強制出境

2019-10-08 22:18 攝影中心 記者 攝影中心 記者 鄭超文 ／桃園機場報導



昨天在台大撕毀連儂牆標語的大陸籍男子李紹東晚上被移民署強制出境，由移民署官員押解他到桃園機場登機，移民署表示，李男遭警方以現行犯移送並接受北檢署複訊後，地檢署做出緩起訴處分並解除限制出境，由於他的行為違反我國法令規定，隨即對李男依法強制出境並管制5年內不得再入境。

李男是以自由行名義來台觀光，卻前往台大連儂牆撕毀展版上展示各式海報，經台大學生會提起告訴，李男依毀損罪嫌被移送北檢偵辦，負責押解的移民署台北市專勤隊隊長林財榮表示，李男的行為違法，移民署昨天立即依大陸地區人民來台從事觀光許可辦法規定（有事實足認為有犯罪行為、從事與許可目不符之活動），廢止李男停留許可。晚上則依台灣地區與大陸地區人民關係條例第18條規定，強制李男出境並管制5年內不得再入境。

林財榮強調，我們歡迎陸客或陸生來台觀光、求學，但在台期間必須遵守我國法令規定，政府絕對不容許有惡意破壞民主自由等違法行為；一旦查獲違法違規者，依法限令出境或強制出境，並管制再入境。