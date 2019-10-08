陸男台大撕毀連儂牆海報 移民署晚間強制陸男出境

2019-10-08 21:29 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ／台北報導



來台觀光的大陸籍李姓男子，昨天在台大校園撕毀連儂牆上的海報。圖／擷取自台大學生會臉書 分享 facebook 李姓大陸男子昨天早上在台灣大學撕毀連儂牆後，遭警方以現行犯移送台北地檢署複訊，今天台北地檢署做出緩起訴處分並解除限制出境。移民署晚間表示，李男行為違反台灣法令規定，隨即對李男依法強制出境並管制5年內不得再入境，目前李男已經在機場等候班機，即將返回大陸。

移民署說，李男以自由行名義來台觀光，卻前往台灣大學連儂牆，撕毀展版上各式海報，台大學生會提起告訴，李男依毀損罪嫌移送台北地方檢察署偵辦。移民署昨天依大陸地區人民來台從事觀光許可辦法規定（有事實足認為有犯罪行為、從事與許可目不符之活動），廢止李男停留許可。今天台北地檢署作出緩起訴處分，移民署依台灣地區與大陸地區人民關係條例第18條規定，強制李男出境並管制5年內不得再入境。

移民署指出，行政院長蘇貞昌已公開宣示，不容許外國人來台灣進行有目的性的破壞，也不容外國人破壞安定與民主自由；若為犯罪目的而來，台灣立刻逮捕遞解出境，剛好而已！移民署長邱豐光再次重申，歡迎陸客或陸生來台觀光、求學，但在台期間必須遵守台灣法令規定，政府絕對不容許有惡意破壞民主自由等違法行為；一旦查獲違法違規者，依法限令出境或強制出境，並管制再入境。