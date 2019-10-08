酒測猝死警方被質疑恐嚇 基層警批「無奈又委屈」

2019-10-08 20:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ／台北報導



陳姓男子昨進行酒測突倒地不起，警方當下通報救護並實施CPR。記者蔡翼謙／翻攝 分享 facebook 41歲陳姓男子昨晚返家途中遇臨檢，被告知拒絕酒測將罰18萬，卻不明原因倒地，送醫急救不治；他的家屬質疑警方用言語恐嚇，導致憾事發生；有基層警員看到此事的媒體報載，直呼「太委屈」。

這名基層警說，告知酒駕罰鍰怎會是恐嚇？這是執法SOP，合乎法定程序告知當事人權益，「且酒測前就可告知」；而一般人酒駕被攔檢、告知罰鍰後，心裡狀態大多會受影響，警察並無法知道當事人當時生理狀況。

基層警無奈說，10多年前曾遭酒駕者從背後衝撞，造成尾椎受傷，「其實站在第一線執勤員警，面對的風險不可預測，我們只是在維護用路人安全，因為真的不知道下一個受害人是誰」。

陳男昨天晚上8時許，在國道5號宜蘭交流道入口匝道遇臨檢；警方懷疑他酒駕，使用簡易檢知器測試，發現他有酒精反應，便請下車實施酒精分析儀。

陳男休息約10分鐘進行酒測，第一次因呼氣不足，檢測後呈無效反映，被警方告知拒測將面臨的高額罰鍰；當陳男進行第二次酒測，突然不明原因倒地。

警方當下通報救護並實施CPR，一開始陳男恢復呼吸心跳，隨後生命跡象又逐漸轉弱，送醫後不治；陳男家屬今向媒體表示，陳男無心臟病史，是不是因警方有言語恐嚇，陳男才被嚇到，太緊張導致身亡。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康