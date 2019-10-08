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7旬翁造謠總統送海地45億 法官裁定不罰

2019-10-08 20:52中央社 新北8日電

72歲朱姓老翁在社群網站臉書轉貼「偉大的（總統）蔡英文到海地才4小時就送45億」謠言，被依違反社會秩序維護法送辦，台灣新北地方法院板橋簡易庭4日裁定不罰，全案仍可抗告。

根據裁定書，新北市朱姓老翁7月在臉書（Facebook）「時事論壇」群組轉貼「偉大的蔡英文到海地才4小時就送45億，高雄滅登革熱要5000萬才給2000多萬...」等不實謠言，被新北市政府警察局永和分局依違反社維法送辦。

法官審理時，朱姓老翁坦承犯行，但辯稱是看到別人張貼內容，氣憤「凱子外交」，以為借給海地新台幣45億元要不回來，事後看報才知總統府澄清是借、不是送；至於高雄滅登革熱要5000萬元才給2000多萬元，是新聞媒體有報導刊載過才以為是真的。

法官認為，確有提供1.5億美元（約新台幣45億元）貸款給海地興建電網，朱姓老翁認為這筆貸款無法收回、等於送錢，是他對公共事務發表的意見及評價，屬言論自由核心，理當尊重。

登革熱部分，法官認為雖事後查明無剋扣經費，但經部分惡質媒體肆意渲染、反覆播送，考量朱姓老翁是72歲老者，誤信也在情理之中，且朱姓老翁自稱經過這次教訓，已關閉個人臉書帳號不再使用等，採信朱姓老翁說法，無充分事證足以證明朱姓老翁主觀上確有將明知為不實事實散發傳布於公眾的目的，裁定不罰。

社維法規定，散布謠言足以影響公共安寧者，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

老翁海地

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