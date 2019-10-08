老牙醫盜刷健保卡詐領健保費 繳312萬換緩起訴

2019-10-08 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ／桃園報導



桃園市68歲林姓牙醫師在蘆竹區開設牙醫診所，為衛福部健保署特約醫事機構，但是他利用病患看診提供健保卡登錄就醫紀錄機會，涉嫌自103年1月起到107年12月間，擅自以補刷先前欠卡，同日刷取多次健保卡方式，製作不實病歷、浮報醫療點數，詐領健保費16萬7千多元，健保署今4月發現林的診所健保補卡比率偏高提告，林偵訊坦承犯行，並繳回不當申報費用312萬7千多元，桃園地檢署今天偵結，將林依詐欺及業務上登載不實罪予以緩起訴處分為期1年，並向公庫支付40萬元緩起訴金。

地檢署指出，林姓牙醫開設牙醫診所，為健保署特約醫事機構，自103年1日至107年12月間，明知病患並無實際就診、未接受醫療處置，亦未欠卡補卡就診，他竟為圖不法所有，利用病患前往看診就醫提供健保卡登錄時，擅自以補刷先前欠卡、同日刷取多次健保卡紀錄，製作不實病歷、浮報醫療點數17萬多點，向健保署詐領健保費16萬7千多元，健保署今年4月發現林的診所「單月健保卡補卡比率偏高」，經追查後提告，檢方查出林在5年期間，以27名病患健保卡多次補卡盜刷詐領健保費紀錄。

林姓牙醫師偵訊時，以自己一時失慮浮報健保點數、詐領健保費，並繳回不當申報相關費用總計312萬7千多元，提供匯款紀錄佐證。健保署提供林的診所過去病患就醫紀錄、詐領健保醫療費用明細表、病患訪談紀錄相關資料，檢方起訴，健保署表示，該署終止林的牙醫診所的健保特約許可，自7月1日起為期1年。