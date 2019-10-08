游淮銀掏空台東企銀 賠2億3504萬

2019-10-08 19:57 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北報導



前台東企銀董事長游淮銀1995年間提供富隆集團5公司的未上市股票為擔保品，向台東企銀貸款，因借款陸續發生本息滯納，台東企銀損失18億7983萬元。行政院金融監督管理委員會指派中央存款保險公司接管台東企銀，中央存保向游淮銀等人求償，高等法院更二審今判游淮銀、東企銀監察人劉育汝應給付行政院金融重建基金2億3504萬元。

游淮銀曾是國民黨立法委員，人稱「阿不拉」，刑事部分，因犯背信等罪，遭處14年6個月徒刑。

原本台東企銀起訴要求游淮銀、劉育汝和游銀銅、游美仁、游棋麟、褚素卿、劉吳素卿、游閔傑、戴小菁、嵇國忠、游錫鈴、林姿佑連帶賠償18億7983萬元，一審判台東企銀敗訴，後來由中央存保承當訴訟，並上訴。

中央存保公司主張，游淮銀自1994年6月17日起至1996年12月26日擔任台東企銀董事長，劉育汝則從1994年6月17日起至2000年7月27日間擔任台東企銀常務監察人，富隆集團的富隆開發等5家公司業績、淨值多屬紙上交易作帳而來，但游卻在1995年間指示游美仁提供富隆集團5公司的未上市股票為擔保品，以游棋麟等6人為人頭，向台東企銀質押6筆貸款、共計2億8800萬元。

游淮銀1987年、1988年間以游錫鈴為人頭所承購的新竹縣寶山鄉、新竹市約22萬坪的山坡地，已向其他銀行辦理抵押貸款，但游淮銀又以這5公司名義向台東企銀申辦抵押貸款，超額貸款8筆共計22億8000萬元。

高院審理後認為，游淮銀、劉育汝是以台東企銀的法人股東弘勝投資公司代表人「個人」身分，分別當選台東企銀的董事長、監察人，2人與台東企銀間有委任關係。

游淮銀是游氏家族企業、富隆集團的實際總負責人，有相當實力掌控台東企銀，高院認定6筆個人貸款、8筆公司貸款中的5筆貸款，是游淮銀指示游銀銅等人以游淮銀實質所有的股票、土地，借用人頭、利用富隆集團5公司的名義分散貸款，供游淮銀私用，這11筆貸款最後都變成呆帳。

高院認為游淮銀以不實的財務報告資料，提供價值不足的股票和不動產為擔保，向台東企銀辦理貸款，借款用途和申請目的不符；而知情的劉育汝卻未行使監察人監察、檢舉、制止權限，致台東企銀因核准這些授信案而受害。