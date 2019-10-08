國慶假期台南將湧進車潮 交通大隊建議改走替代道路

2019-10-08 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 /台南報導



國慶日連續4天假期，台南市各大景點都將出現大量人、車潮，市警察局交通大隊為確保轄內道路交通順暢，規劃交通疏導崗186處，維持風景區，和各主要道路交通順暢，今天建議民眾如果遇到主要道路壅塞，多多利用替代道路，以免塞在車陣中。

警方說，國道1號台南交流道平面道路壅塞時，北上路段東區駕駛人請走中華東路右轉復興路上大灣交流道，仁德區駕駛人請走仁德區中正路左轉崑大路上大灣交流道。南下路段東區駕駛人請走大同路上台86線，仁德區駕駛人請走台39線右轉歸仁區中正南路上台86線。

大灣交流道平面道路壅塞時，北上路段東區駕駛人請走永康區中華路右轉台1線上永康交流道，永康區駕駛人請走永大路左轉台1線上永康交流道。南下路段東區駕駛人請走大同路上台86線，永康區駕駛人請走仁德區中正路右轉中山路上台南交流道。

安平商圈安平路壅塞時，北上(高雄往台南):駕駛人請走台86線往西到底右轉濱南路、中華南路，左轉健康路進入安平商圈。南下(嘉義往台南):駕駛人請走國8下安吉交流道，右轉安通路、左轉安明路、中華北路右轉和緯路進入安平商圈。

關廟交流道台86線壅塞時，警方引導用路人提前由歸仁交流道下匝道，右轉182限制關廟區左轉南雄路後，接續行駛國道3號。