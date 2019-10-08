吸收逃逸女外勞賣淫 「文哥」邱文聰判刑５年２月

2019-10-08 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／即時報導



綽號「文哥」的男子邱文聰，透過印尼籍女友DAINA吸收逃逸外勞賣淫，又販賣大麻，去年1月被新北地檢署起訴；新北地院審理時，他承認吸收小姐接客，對販毒指控則辯稱是幫忙介紹管道，但說法未被採信，今天被新北地院宣判不得易科罰金部分應執行5年2月刑期，得易科罰金部分應執行5月刑期，另追徵42萬6千元不法所得。

全案除了邱文聰，其女友DAINA也因共犯身分被判刑3月（得易科罰金），李明華、吳志麒等11名賣淫集團共犯則分別被判3月到2年10月不等刑期，溫方瓊則因販毒被判刑18年6月。全案可上訴。

檢警調查，邱文聰2015年開始與「1樓1鳳」業者李明華、「CALL客（皮條客）」業者吳志麒等人合作，提供不特定人士「全套」或「半套」性交易服務，從中抽取介紹費。

小姐跟客人之間有層層抽傭，一次3千元的性交易費用，最後僅800元到1千元進到小姐口袋。邱男雖不至於動手施暴，但會語帶威脅警告小姐不准逃跑，對於有逃跑前科的小姐，他也會派人緊盯監控。

法庭上，邱承認賣淫，否認販毒，供稱大麻是姪子買的，自己是幫忙找藥頭溫方瓊、代墊貨款和交貨，但說法未被採信。法院認為，整個交易過程都是邱居中聯繫，邱的姪子未曾見過藥頭。而且，大麻是邱交給姪子，錢也是他收走，行為顯是販毒。