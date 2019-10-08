獨／潤寅詐貸案 爆偵查卷宗外流

2019-10-08 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ／台北報導



台北地檢署偵辦潤寅詐貸案，爆出卷宗筆錄可能外流，圖為潤寅業務經理張力方（中）遭聲押。 記者張宏業／攝影 分享 facebook 台北地檢署偵辦潤寅詐貸案，檢方聲押祕書林奕如等8人，但林的律師聲稱要閱卷，竟然把偵查卷宗公然拿到台北地院附近的影印店影印，影印內容甚至還包含其他7名被告的卷宗，如此等於是讓偵查內容完全公開，消息傳出讓檢方大為震驚，擔心若卷宗筆錄內容外洩，恐造成串滅證據之虞，痛批律師過於草率，台北地院已獲悉此消息，正緊急聯絡律師處理。

潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫婦涉嫌以假交易方式，向14家銀行詐貸350億餘元，楊、王在案件曝光前早一步潛逃香港，楊男女兒則在出境時遭檢調拘提，遭羈押禁見。檢調昨兵分18路搜索，並以涉嫌人身分約談潤寅員工及假交易合作廠商共11人，檢方訊後以違反銀行法罪嫌重大，有串供之虞，今早聲押禁見潤寅財務莊淑芬8人，另律師黃呈熹3人各以10萬至100萬元不等金額交保。

聲押8人分別是楊氏夫婦的貼身祕書林奕如、財務莊淑芬、業務經理張力方、台化副處長姜祖明、福懋前經理謝春發、福懋課長歐兆賢，星榮公司負責人蕭良政、新纖公司員工李智剛。

另楊宇晨的委任律師黃呈熹，曾擔任台北地院、高雄地院法官，曾審理過前立委邱毅率眾到高雄地院抗議案，檢調懷疑他涉嫌幫楊女滅證、處理金流等犯行，諭令以100萬元交保；福懋員工王博民以30萬元交保、福懋員工謝春發之子謝明瑋以10萬元交保。