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地震倒塌奪14命 雲門翠堤大樓建商、營造商各判刑5年

2019-10-08 17:36聯合報 記者王燕華／花蓮報導

去年花蓮0206大地震，雲門翠堤大樓倒塌，造成14人死亡。花蓮地院今下午依過失致人於死罪，對建商劉英麟、建築師游德榮、土木技師陳禎祥3人，各判刑5年，全案仍可上訴。

雲翠大樓在地震8秒後就倒塌，1、2樓漂亮生活旅店旅客及大樓住戶未能及時逃出，釀成慘重傷亡，判刑5年是否太輕？花蓮地院解釋，劉、游、陳3人重大過失釀成災害，又均未對自己過失造成的損害、死傷為彌補、賠償，儘管5年仍嫌不足，但已是刑法第276條過失致死罪的法定最重刑，法官已量處最重刑。

花蓮地院指出，劉英麟於民國79年1月取得土地，委託游德榮擔任雲門翠堤大樓設計、監造人，並由游德榮委託土木技師陳禎祥負責大樓的結構分析與設計，並出具結構計算書，再由游德榮在該結構計算書上簽結。

法官認為，游德榮、陳禎祥共同負責雲翠大樓結構分析與設計，陳禎祥在結構分析與設計時，疏未注意，致大樓耐震不足。而游德榮對於陳禎祥製作的雲翠大樓結構計算書，疏未注意有明顯錯誤，逕自簽結，後由劉英麟在民國80年取得建照，並借牌自行興建。

法官指出，雲翠大樓除設計時耐震不足，施工時，又有錯用強度不足的鋼筋、柱主筋搭接長度不足達2分之1以上等疏失，兩者合併造成鋼筋強度僅剩原設計強度的3到4成，另，梁構件有多處下層鋼筋根數與圖說明顯不符，顯有偷工減料。

法官指出，0206大地震發生時，距離雲翠大樓最近的非即時測站花蓮商職觀測站，測得的南北向地表加速度為336.476gal，東西向為230.23gal 。因雲翠大樓有前開結構設計及建築施工之缺失，導致地震發生後未久，大樓靠商校街一側柱遭壓力破壞，同時反側柱呈現張力作用，因鋼筋強度嚴重不足，造成反側（傾斜張力側）柱拉斷，大樓才傾斜倒塌，造成14人死亡。

經審酌台灣省土木技師公會出具的鑑定報告書、鑑定人及相關證人證述，及卷內其他證據，劉英麟、游德榮、陳禎祥的過失致人於死犯行均可認定。

花蓮雲門翠堤大樓去年0206地震後傾斜倒塌造成14人死亡，花蓮地方法院認為建商等...
花蓮雲門翠堤大樓去年0206地震後傾斜倒塌造成14人死亡，花蓮地方法院認為建商等3人犯下過失致死罪，各判刑5年。圖／資料照片
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花蓮雲門翠堤大樓去年0206地震後傾斜倒塌造成14人死亡，花蓮地方法院認為建商等...
花蓮雲門翠堤大樓去年0206地震後傾斜倒塌造成14人死亡，花蓮地方法院認為建商等3人犯下過失致死罪，各判刑5年。圖／資料照片
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雲翠大樓地震

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