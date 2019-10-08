雙拖漁船海洋生態殺手！海巡署雲林外海取締雙拖漁船

2019-10-08 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義報導



雙拖漁船網具是海洋生態殺手，西部海域又是瀕危中華白海豚棲息環境，但漁業法罰則輕，無法產遏阻雙拖漁船，駐防嘉義縣布袋港的海巡署第十三海巡隊，9月才在雲林縣三條崙外海2.8浬處海域取締雙拖漁船違規作業，昨晚又在雲林縣新興工業區外海8.5浬處，查獲雙拖漁船違規作業，今天依違反漁業法移送漁業主管機關裁罰。

第十三海巡隊昨晚10點接獲第五巡防區通報，雲林新興工業區外海8.5浬處，有雙拖漁船違規拖網作業，立即派遣巡防艇取締，發現通報目標有雙拖漁船正在違規拖網，海巡人員立即廣播，全程錄影蒐證，要求收起網具，勸導勿在12浬內違規拖網捕漁。

海巡隊說，雙拖漁船違規在12浬捕魚，將魚苗及海洋食物鏈底層小魚一網打盡，加速漁業資源迅速枯竭，嚴重破壞海洋生態，海巡署將持續嚴格取締，維護海洋資源，民眾發現違規捕魚，請撥打海巡「118」專線，共同維護海洋資源永續利用。

嘉縣府漁業科說，依漁業法，雙拖漁船裁罰船主及船長各3萬至15萬元，罰則不重，以致雙拖漁船違法作業無法杜絕，農委會公告，50噸以上拖網漁船不得進入距岸12浬內作業，原由日本研發快速拖網漁具（俗稱快速網），日本政府認為對漁業資源及海洋生態產生嚴重破壞，公告禁止使用。