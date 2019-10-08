影／41歲男子酒駕遇臨檢突然昏倒不治 影片曝光

2019-10-08 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／即時報導



國九大隊昨晚在國5南向執行酒駕路檢時，晚間八時許一名陳姓男子疑似酒駕，在警方進行檢測時，疑似心臟病發，突然昏倒送醫不治，家屬質疑警方執法過當。國九大隊今天下午公布事發影片，同時呼籲民眾開車上路前應該留意自己身體狀況。

根據國道警察第九大隊說明，昨晚在國五南向42公里宜蘭交流道入口匝道執行專案路檢勤務，發現41歲的陳姓駕駛疑似有酒駕跡象，以簡易檢知器測試有酒精反應，員警請他下車進行酒測，但陳男表示要求要休息，執勤員警讓他喝水休息約10分鐘後再進行酒測。

警方說，第一次呼氣時因為呼氣不足，檢測後呈現無效反應，員警遂告知拒測18萬罰鍰；進行第二次酒測，此時駕駛因不明原因過度換氣而隨即倒地。員警見狀立即通報請求派遣救護車，現場立即實施CPR，陳姓駕駛恢復正常呼吸及意識，員警再次關心其身體狀況時，陳男生命跡象卻逐漸轉弱，持續實施CPR，直至救護車抵達現場，送往羅東博愛醫院，不幸在21時21分宣告急救無效死亡，經醫院抽血檢測，陳男的血液有酒精成份反應。

事發當下，也通知連絡陳姓駕駛的家人到醫院了解病情，但陳的家人質疑警方執法過當，人白天好好的出門，竟發生意想不到的意外，到底發生什麼事？

國九大隊下午公布昨晚的影片，全案已經報請檢察官相驗及後續偵辦。國九大隊此呼籲民眾上路前應評估自己的身體狀況後，再行決定是否上路，也請民眾避免酒後駕車，並於實施酒測時保持冷靜。