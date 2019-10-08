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女庭長陳賢慧接新北院院長 女法官俞力華態度遭警告

2019-10-08 16:34聯合報 記者王宏舜／台北報導

司法院今召開本年度第7次人事審議委員會，會中除決議新北地方法院院長一職由高等法院台中分院民事庭庭長陳賢慧接任外，也決定已離職的桃園地院前女法官俞力華因開庭出言不遜，予以「書面告誡」警告，並將處分情形登載於人事資料。

司法院秘書長林輝煌本月由新北地院院長一職升任，司法院長許宗力提陳賢慧接任新北院長空缺。陳賢慧(61歲)為中興大學畢業，司法官訓練所24期結業，與司法院前秘書長、現任大法官呂太郎為同期同學。

在懲處案部分，俞力華2008年8月19日起擔任法官，去年10月1日離職，她先前因辦案遲延遭監察院彈劾，8月時職務法庭判免除法官職務，轉任法官以外之其他職務。這回俞女遭評鑑，原因出在「問案態度」。

在開庭時出言不遜，說出「那你就活該」、「想要多開幾庭，等於浪費司法資源，我會認為犯後態度不佳，量刑上就無法對你寬待」、「你是個男人就要敢做敢認！」等話，民間司改會2015年具狀請求法官評鑑委員會個案評鑑，法評會決議由司法院交付人事審議委員會審議。

法評會勘驗開庭錄音光碟，發現俞力華對被告說出「在進審理之前承認的話，刑度是我一個人可以操控的」、「再進審理的話，那個時候，你的承認就會變得比較廉價」、「如果我現在調卷出來，給妳看之後，妳是騙我的喔，我刑度一定會考量的」，違反法院辦理刑事訴訟案件應行注意事項，也有未審先判疑義。

俞力華也脫口「你感受不到，我真的是見鬼了」、「你發誓去廟裡發啦」、「再扯一點好嗎？」等語句，法評會也認為這與法官倫理規範要求法官「有禮聽審」等規定不符，涉法官法「嚴重違反辦案程序規定或職務規定」、「違反法官倫理」。法評會認為俞女已遭職務法評懲戒，本案非出於明顯惡意，無懲戒必要，但仍依法報由司法院交付人事審議委員會，給予適當處分。

人審會認為俞力華在職期間開庭過程言行不當，應予書面告誡的警告處分，即便她已離職，仍具宣示作用。

新北地方法院院長空缺，司法院人事審議委員會今決議由高等法院台中分院民事庭庭長陳賢...
新北地方法院院長空缺，司法院人事審議委員會今決議由高等法院台中分院民事庭庭長陳賢慧接任。記者王宏舜／攝影
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司法院新北離職

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