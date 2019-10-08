好貴！罵人「俗辣」3次 法官判賠6千

2019-10-08 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ／彰化報導



不要亂罵人「俗辣」！彰化市一處社區管理委員會的林姓主委，因故辱罵吳姓住戶「俗辣」3次，讓吳男認為自己名譽受損，憤而對林男提刑法公然侮辱罪，連帶要求民事妨害名譽賠償10萬元，林姓主委認為他沒有貶抑或輕蔑之意，但他刑事訴訟部分他背判了拘役30天，可易科罰金3萬元，民事庭法官今天也判處林姓主委得賠償吳男6000元精神撫慰金。

判決書中指出，吳男和另一名徐姓管委會總幹事今年3月在社區管理室發生口角，66歲的林姓主委見狀插手了解，也發生衝突，林姓主委先是表示「你是在兇三小」，又說他「俗辣」，吳男認為自己受辱，憤而提告。

林姓主委在庭上向法官解釋，他是主委身分，他告訴吳男管理人員不是想罵就可以罵，他認為吳男罵人卻不敢承認，所以他才說吳男是「卒仔」（音同「俗辣」），就是敢做不敢承認，沒有辱罵的意思。但法官認為，刑事部分已經判決，且林姓主委沒有異議，代表吳姓男子所說的是事實，而林姓主委在社區管理室以「俗辣」辱罵原告，就算是一時氣憤，這個詞依照社會一般通念，有輕蔑、嘲諷及使人難堪的意涵，因此吳男認為名譽受侵害而要求精神撫慰，不是沒有道理。