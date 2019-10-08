法官說心內話 盼國人「從心認識司法」

2019-10-08 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北報導



司法院掌理解釋權、審判權、懲戒權和司法行政權，而法官獨立審判，是民主制度的基石之一，但近來有關司法信任度的民調卻低迷。司法院為展現「司法為民」的信念，讓民眾重新認識司法，透過法官紀錄片、微電影和跨界影片，盼國人從不同的角度來認識司法。院長許宗力表示，希望將法治精神落實在每個人的生活之中，拍攝系列影音是想加強司法與社會的對話。

司法院與YAHOO！ TV合作，推出「從心認識司法」系列影片，邀請20位法官透過導演近距離訪談，除介紹法官的工作外，也呈現他們脫下法袍之後，其實與你我無異。法官也是送幼兒上學的爸爸、超級市場買菜的媽媽、探視醫院裡臥床長輩的兒女，民眾與法官的生活經驗，實際上差不多。

微電影部分，則是透過生活周遭不同個案故事，探討判決的兩難，像是判定離婚親權、失智行竊的量刑等，藉此探詢裁判除了追求公平和效率之外的其他價值。而跨界影片則讓不同領域的職場達人，如社會企業執行長、傳統市場會場、馬拉松教練等，來與法官對談，透過不同專業領域的視角來看司法判決。

台北地院刑事庭法官林呈樵在工作之餘，參與「喵法官法庭日常」紛絲專頁，他在《法官外出中-跨越眼前的困難》短影片中表示，當時有同事揪集，大家透過一些議題，以漫畫、短文的方式告訴讀者「法官在想什麼？」、「這些事情在法律上有什麼效果？」。而這一類的法普社團，其實愈來越多，許多點子來自年輕、有熱誠、「希望司法更好」的法官們。