姊弟見爸手機性愛影片 傳給媽事情全曝光

2019-10-08 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄報導



高雄李姓人夫的女兒、兒子前年把玩他的手機，驚見相簿竟有李與另名陳姓女子性愛影片，2子女便將此影片傳給母親，才發覺李涉帶陳女到中國大陸天津市過夜偷情，憤而提告。一審依通姦罪判李5月、陳女4月徒刑，上訴後兩人改口認罪，高雄高分院改判李4月、陳女3月，皆得易科罰金，民事判連帶賠李妻45萬，全案確定。

判決指出，從事商業顧問的李姓男子（51歲），前年與妻子分居期間，外遇人力仲介陳姓女子（51歲），並在前年7月4日到14日之間共宿大陸天津市某飯店，並發生性行為。

李姓男子返台後同年9月間，他9歲女兒及8歲兒子把玩他的手機，無意間在手機相簿發現父親與陳女拍下的性愛影片，趕緊轉傳給母親，陳妻得知氣得怒對2人提告。

不過李姓男子及陳女起初一度辯稱影片是下載AV成人影片，一審法官則以陳女身上傷勢，比對影片中的女子吻合，連行李箱也一樣，認定影片男女主角就是2人，且案發時兩人確實搭同一班機出入境，將李依犯通姦罪、陳女犯相姦罪判刑。

全案上訴二審，合議庭考量李姓男子案發後已離婚，李與陳女承認犯行，撤銷改判李4月、陳女3月徒刑；兩人另請求給予緩刑，但合議庭認為仍未取得李的前妻原諒而拒絕。