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41歲男子遇臨檢竟猝死 國道警還原經過

2019-10-08 15:14中央社 宜蘭縣8日電

41歲陳姓男子昨天晚間從國5返家途中遭警方攔下臨檢，過程中突然倒地，經送醫急救後不治，家屬不解質疑警方執法過程，警方下午說明還原事發經過。

陳男的弟弟今天向媒體表示，哥哥沒有心臟病史，但肝臟不好，究竟哥哥是心臟病發，還是因為員警以言語恐嚇「拒絕酒測要開罰18萬元」嚇到哥哥，導致他過於緊張倒地，送醫後不治，希望警方還原事發經過。

國道公路警察局第九公路警察大隊表示，昨天晚間8時9分於國5南向42公里宜蘭交流道入口匝道執行專案路檢勤務時，發現駕駛陳男疑似有酒駕跡象，經以簡易檢知器測試後有酒精反應，員警請陳男下車實施酒精分析儀。

陳男要求休息，員警也讓他休息約10分鐘才對陳男實施酒測，第1次呼氣時因為呼氣不足，檢測後呈現無效反應，員警便告知拒測開罰新台幣18萬元，進行第2次酒測時，陳男因不明原因過度換氣倒地。

員警見狀立即通報請求派遣救護車，現場員警也隨即實施心肺復甦 CPR，陳男呼吸和意識恢復正常，員警關心陳男身體狀況時，陳男生命跡象逐漸轉弱，員警持續對陳男實施心肺復甦，直到救護車抵達現場，交由救護人員急救送往羅東博愛醫院。

警方指出，陳男於昨天晚間9時21分宣告急救無效死亡，經醫院抽血檢測後，陳男血液中有酒精反應。陳男在送醫途中警方也立即聯絡家屬，請家屬前往醫院了解病情，全案現已報請檢察官相驗及偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警察心臟病救護車

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