南投地檢署推LINE檢舉賄選 更保密方便

2019-10-08 13:58 中央社 南投縣8日電



為使民眾檢舉賄選更保密、更方便，南投地檢署首次運用LINE通訊軟體與檢舉人建立聯繫管道，由專人處理情資，有別電話或傳真，用LINE還能傳送照片、影片，檢舉成立可領獎金。

總統、立法委員選舉民國109年1月11日舉行，為宣導反賄選，南投地方檢察署今天在「蘿西家族」南投稅務出張所舉辦「百工百業挺反賄」活動，邀縣內農、工、商團體及業者、南投縣政府警察局、調查局南投縣調查站等出席，眾人齊心展現反賄選、檢舉賄選決心。

南投地檢署今天發表LINE檢舉管道，有別以往電話或傳真檢舉，民眾利用LINE通訊軟體還可傳照片、影片，南投地檢署檢察長毛有增受訪說，民眾用LINE提供賄選情資絕對保密，且有專責人員處理，若情資確實將立案偵辦，檢舉人後續也可到其他處所說明案情，不一定要到地檢署。

利用LINE軟體讓民眾提供賄選情資的做法，毛有增當初任職金門地檢署檢察長時首創，他調任南投地檢署也將這項創意做法帶來南投並應用在明年大選，毛有增說，大選過後，未來也可將這款檢舉LINE的QR Code印下懸掛登山步道，以利山友協助通報山林盜伐情資。

毛有增表示，查賄、制暴、選舉賭盤、招待旅遊、現金買票等，都是每次選舉前工作重點，另外，對於假訊息、境外資金介入也會全力防堵，加上今年新增LINE檢舉管道，民眾只要掃描QR Code加入好友，便可快速、保密提供情資，檢舉成立一樣可領獎金。