美女名醫離婚官司仍不斷 她提告和前夫分房產贏了！

2019-10-08 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／即時報導



名醫陳克誠和同為皮膚科醫師的妻子蔡佳芬離婚，但雙方官司不斷，蔡佳芬提告要求陳克誠分割兩人共有位於信義區的房產，台北地方法院判房地產變價分割，價金由雙方各分二分之一，可上訴。

蔡佳芬主張，兩人原本是夫妻，陳克誠2011年曾送她部分信義區房產，兩人共同擁有房產，但雙方2017年離，房地都是陳克誠使用，她無從利用，因此提告請求分割共有物；另外，該建物面積只有18坪多，面積不寬，也只有單一出入口，若以原物分割所得面積小，有愛經濟效用和房地完整性，因此主張變價分割。

陳克誠答辯，他不爭執房產應該分割，但若採變價分割，他會失去長久居住的處所，且建物內原有的是內設計，買家也不見得會接受，他另尋新居也需要重新設計，顯見不合建物經濟效益，加上透過強制執行的變價程序，除花費時間和費用，拍定金額也可能過低，對雙方都不利，因此他認為應該採取原物分割，他再補償前妻128萬多元。