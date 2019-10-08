新化農會理事長賄選 李偉智改判1年可易科罰金

2019-10-08 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南報導



台南市議員李偉智2年前參選新化區農會理事長，被控招待同派系理監事和代表集體在國內及赴大陸出遊賄選，一審認李犯交付不正當利益罪兩罪、各處8月徒刑，應執行1年徒刑，李不服上訴，台南高分院審理後兩罪改判各處6月徒刑，可易科罰金，應執行1年徒刑。「錯了就錯了」李表示，希望外界能夠看到新化農會團隊的認真與努力。

台南高分院指出，李等人在二審時都認罪，且已主動請辭理事長一職，因此，合議庭在量刑上給予減刑，兩罪各處6月徒刑，李為主嫌不予緩刑，且易科罰金每日以3000元計算。其餘29人均分別處2月至10月徒刑。

李偉智說，接手新化農會理事長後，新化農會團隊很認真、努力，整體績效，由全台南第8名提升到第2名，希望外界能看見團隊的努力成果。他說，錯了就錯了，第一次不慎觸犯農會法，因此，當庭請求法官給予機會改正，但未收到判決書，他並不清楚二審改判理由。

一審判決指出，2017年2、3月新化農會改選戰況激烈，李偉智、陳榮賢等挑戰派綿密部署，先從45席會員代表，拿下24席，當權派僅得21席；接著9席理事由挑戰派取得5席、當權派才拿4席，原任常務監事李偉智轉戰理事長，取得過半的5票，順利當選，事後傳出挑戰派集體賄選。

李為全盤掌控該農會，自己參選理事長，並安排其派系人馬掌握總幹事及常務監事等三大職務，且將以金錢及招待旅遊等方式進行綁樁賄選，因此，提前布局，並提供金錢予農民代表參選人作為賄選用。2月19日農民代表選舉結果，李偉智派系取得過半數席次，當晚即將該等當選代表帶往嘉義、台中及南投等風景區進行旅遊綁樁賄選，等到3月1日始集體載回投票。