Lalamove送貨員代墊客戶現金 收貨查無此人遭騙

2019-10-08 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北報導



物流媒合平台Lalamove（啦啦快送）提供到府宅配服務，北市一名樓姓男子被控三度請送貨員先代墊收貨者應付的3000元對價，再交付價值低廉的物品或空箱，待送貨員前往指定地點發現查無此人，始發現受騙。台北地檢署調查後，認為樓男僅是借手機給蔡姓男子使用，今依詐欺罪起訴蔡、不起訴樓。

檢警調查，Lalamove三名送貨員指控，去年3月底至4月間，接到北市同一手機門號的單，請求上門載貨。該名出貨者交付一個小小的紙箱並提供收貨地址，向送貨員謊稱對方尚未匯款過來，為求方便，請先代墊3000元交易費用，待貨送達地址後，再跟收貨者收取現金償還即可。

送貨員不疑有他，想說圖個方便給客戶，因此先把3000元現金交給出貨者，再把紙箱送往指定地點。豈料，抵達指定地點卻發現查無此人，打開紙箱僅見一隻壞掉的手機、三本超商便宜小說，甚至空箱。三位送貨員被同一手法共騙取9000元，憤而提告。

檢方根據Lalamove手機APP綁定門號，查出使用者是樓姓男子，將他傳喚到案。樓供稱，自己從未使用過這款送貨軟體，記得案發那段期間有把手機借給蔡姓友人使用。檢方調查後，認為犯案者是蔡男，樓男並不知情，因此今依法起訴蔡，給予樓不起訴處分。