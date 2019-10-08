騎士遇酒醉翁推一把竟倒地亡 涉過失致死獲緩起訴

2019-10-08 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北報導



北市一名62歲吳姓老翁，今年5月底喝得醉醺醺走出萬華區華西街口，搭計程車時碰到後方黃姓機車騎士按喇叭，因此口出穢言，反遭黃推了一把倒地身亡。事後，黃遭移送過失致死，台北地檢署考量他無前科且犯後態度量好、已與家屬和解賠錢，因此給予緩起訴，期限1年，須支付公庫2萬元、上法治教育4小時。

檢警調查，今年5月31日晚間8點13分，吳姓老翁剛喝完酒走出華西街口，隨手欄了一輛計程車，停在十字路口要上車。後方黃姓機車騎士（31歲）恰巧經過，不滿被計程車擋路而朝前方按喇叭。正要上車的吳翁聽到非常不開心，轉頭對著黃用台語破口大罵「叭三小！」、「X你娘！」

兩人當場吵了起來，吳翁伸手巴了一下黃男的安全帽，黃男對此感到不滿，便伸手推了吳翁的肩膀一把。豈料，吳翁因酒醉重心不穩，竟直接往後倒地，後腦勺敲到地面，當場暈倒。

吳翁送醫急救，過兩天不治身亡。事後，黃姓騎士遭移送涉過失致死罪。檢方解剖確認是因撞擊導致腦出血死亡，傳喚黃男到庭，他深感歉意，表示自己真的不是故意。據悉，黃男也與死者家屬和解，並賠償100多萬元。

檢方考量他無前科，僅因一時失慮觸法，且犯後態度量好、已與家屬和解賠錢，因此給予緩起訴處分，期限1年，須支付公庫2萬元、上法治教育4小時。