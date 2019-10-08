高市交警科技執法中心成立 超速吃罰單多了百倍

2019-10-08 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ／高雄報導



高雄市警局交通大隊設置「科技執法監控中心」，把高雄市「區間測速」及「多向違規監測」系統等科技執法，納入監控中心。監控中心測試1周後，發現高雄市鳥松區松藝路新設的區間測速，1周抓到的超速件數，比以往單支固定式測桿1周所取締的超速件數，竟增加近94倍。警方呼籲民眾避免違規，看緊荷包。

據高雄市警交通大隊統計，鳥松區松藝路段在置區間測速之前，路旁固定式取締違規測桿每週平均取締違規件數120件，在建置區間測速門桿後，9月測試期，每周平均違規件數達1萬3665件，比以往每周取締的件數，增加近114倍；10月第一周測得違規件數，也高達1萬1270件，比以往每周取的件數增加近94倍。

交大表示，松藝路速限40公里，警方在測試期統計出的違規數字，是抓出汽、機車行車速度逾51公里，已扣除10公里的取締寬限。