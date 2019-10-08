業餘賽車手王芃迪 招攬投資期貨吸金2千萬遭起訴

2019-10-08 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北報導



賽車業餘界好手王芃迪被控向親朋友好宣稱可代操盤投資期貨選擇權，保證每月獲利3至8%，甚至前女友高達16.67%，共招攬12人投資，不法吸金2000多萬元。台北地檢署調查後發現王男無相關牌照，今依違反銀行法、期貨交易法將他起訴。

3年前，王芃迪曾在國道上與另名駕駛逼車競速，最後車輛雙雙翻覆，登上新聞版面。今年2月間，王芃迪又遭投訴住高級房卻欠「裝潢費」半年不還。

檢方調查，王芃迪平時本業是投資期貨，從2015年至去年間，以推薦投資期貨選擇權，保證每月可獲利3至8%，每月結算或每3個月結算1次都可，向親朋好友、車友共12人吸金。其中，王男當時的女友也因王保證每月獲利16.67%，而加入投資行列，全案吸金超過2000萬元。

去年間，王投資不順慘賠、無獲利，因此有未如期獲取紅利的投資人提出告訴。檢方發現，王男以投資股票、期貨為業，但本身並沒取得投資期貨、證券交易相關證照。據了解，王男供稱，投資人都非他親自去招攬，是因為他長期投資期貨操作頗有績效，因此投資人主動找上門。

檢方認為，王未具相關證照，即全權為投資人投資操作期貨，且有吸收資金，保證獲利，不採信王辯詞，依法起訴。另王男母親楊姓婦人因提供帳戶、證券交易戶頭供兒子使用，一併挨告。

檢方查出，楊婦僅借帳戶供兒子使用，不清楚資金來源，對兒子吸金一事並不知情，且部分被害人也證稱投資全是王男接洽招攬，楊婦並沒經手，依罪嫌不足，給予不起訴處分。