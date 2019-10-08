前六福皇宮主廚搶銀行 加重強盜判7年8月

2019-10-08 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北報導



前六福皇宮主廚游甯鈞網路賭博輸錢，欠下8百多萬債務，去年12月28日持玩具槍行搶陽信銀行溪州分行，得手334萬餘元後逃逸，但4個小時就遭逮捕。新北地院依加重強盜判游7年8月徒刑，另犯竊盜罪部分處4月得易科罰金之刑，高等法院今駁回游上訴。

游甯鈞(29歲)從事餐飲工作多年，曾參加國內美食展廚藝大賽，以「雪莉酒燜牛臉頰肉」料理獲得西式烹調項目的銅牌，事發前更獲公司拔擢升任主廚。

游因需錢孔急，去年12月27日先買做案用的黑色玩具手槍和墨鏡、背包和毛帽，隔天下午2時再騎偷來的機車到陽信銀行溪洲分行搶。游進到銀行後，舉槍大喊「不要動、搶劫」，接著又說「我不想要傷害大家，我只想要錢」，見銀行員工不敢抗拒，才爬進櫃台洗劫現金。

游得手334萬6400元後逃逸，但落網時，身上只有233萬9700元。檢、警調查，短少的錢財中，有90萬元被他用來贖回典當的轎車，另外10萬元則是在逃逸途中遺落，被徐姓貨運司機撿走（另案起訴）。游坦承犯行，稱是上網賭百家樂輸了8百多萬元，被錢逼急，想靠搶銀行還債。

游表示，一開始沒欠那麼多錢，但因覺得「我會贏」，若贏一次便能翻身，越賭越大、越欠越多。為了賭博，游典當賓士車，連女友籌措來還債的90萬元也被他賭光。

因用的是玩具槍，游甯鈞辯無傷人意圖，不應該是加重強盜罪；但檢方認為這把玩具槍有一定重量，即使不能射擊，用來敲打也可能造成傷害，加重強盜罪沒限定凶器種類，只要客觀上足以對他人生命、身體和安全構成威脅就算。