前法官黃呈熹捲入潤寅詐貸案 交保100萬元

2019-10-08 08:53 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北報導



檢調偵辦潤寅實業公司詐貸案，深入追查發現業務往來包括福懋實業（1434）、新纖（1409）和台化（1326）等3公司疑似開立不實發票供詐貸，懷疑公司承辦人是潤寅共犯、曾任法官的律師黃呈熹疑似幫助洗錢，台北地檢署昨約談黃及潤寅員工等11人並搜索3公司共18處，經漏夜複訊後今早諭令黃以100萬元交保。

潤寅屬於紡紗業，為進出口貿易商，資本額3.29億元，代表人為楊文虎。主營產品為工業化纖，包括紡織用紗、工業用紗、化纖原料等，因潤寅從事貿易業逾25年，客戶來自世界各地，與多家上市上櫃公司長期業務往來。

今年6月間，檢調接獲元大、台企銀檢舉潤寅涉嫌做假帳詐貸，當時楊文虎及王音之（公司董事）已離境，檢調為保全證據而在6月21日前往潤寅及其旗下關係企業執搜索，並約談公司公司員工到案。

檢調調查，疑涉嫌從2016年3月起，以不實應收帳款向多家金融機構詐貸。楊氏夫婦兩人從6月中開始失聯，檢調接獲通報追查，懷疑2人在6月1日就已潛逃出境，可能在香港落腳，檢方確認後，在8月21日依涉嫌違反銀行法、商業會計法、稅捐稽徵法等罪，對2人發布通緝，期限為20年。

檢調懷疑楊宇晨是共犯，此緊急對她實施「境管通知」。9月20日，楊宇晨準備搭機離境時，被司法警察持拘票逮捕，檢察官訊問後，認為楊女涉犯銀行法且有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方昨搜索18處並約談合作廠商及人頭等11人，其中一名涉嫌人黃呈熹曾擔任台北地院、高雄地院法官，曾審理過前立委邱毅率眾到高雄地院抗議案。檢調懷疑，黃擔任辯護人時涉嫌滅證與處理金流。

檢方漏夜訊問後，認為楊氏夫婦的貼身秘書林奕如、財務莊淑芬、財務經理張力方、台化副處長姜祖明、福懋前經理謝春發、福懋課長歐兆賢，星榮公司負責人蕭良政、新纖公司員工李智剛等8人，涉犯銀行法等重罪，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

楊宇晨的委任律師黃呈熹，諭令以100萬元交保；福懋員工王博民以30萬元交保、福懋員工謝春發之子謝明瑋以10萬元交保。