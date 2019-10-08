親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
農地工廠問題多
南方澳大橋斷裂
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

藍營新危機…這個黨「愈來愈藍」想偽裝搶選票？

NBA火箭隊總經理挺港掀波 陸暴怒封殺、球星哈登道歉

前法官黃呈熹捲入潤寅詐貸案 交保100萬元

2019-10-08 08:53聯合報 記者賴佩璇／台北報導

檢調偵辦潤寅實業公司詐貸案，深入追查發現業務往來包括福懋實業（1434）、新纖（1409）和台化（1326）等3公司疑似開立不實發票供詐貸，懷疑公司承辦人是潤寅共犯、曾任法官的律師黃呈熹疑似幫助洗錢，台北地檢署昨約談黃及潤寅員工等11人並搜索3公司共18處，經漏夜複訊後今早諭令黃以100萬元交保。

潤寅屬於紡紗業，為進出口貿易商，資本額3.29億元，代表人為楊文虎。主營產品為工業化纖，包括紡織用紗、工業用紗、化纖原料等，因潤寅從事貿易業逾25年，客戶來自世界各地，與多家上市上櫃公司長期業務往來。

今年6月間，檢調接獲元大、台企銀檢舉潤寅涉嫌做假帳詐貸，當時楊文虎及王音之（公司董事）已離境，檢調為保全證據而在6月21日前往潤寅及其旗下關係企業執搜索，並約談公司公司員工到案。

檢調調查，疑涉嫌從2016年3月起，以不實應收帳款向多家金融機構詐貸。楊氏夫婦兩人從6月中開始失聯，檢調接獲通報追查，懷疑2人在6月1日就已潛逃出境，可能在香港落腳，檢方確認後，在8月21日依涉嫌違反銀行法、商業會計法、稅捐稽徵法等罪，對2人發布通緝，期限為20年。

檢調懷疑楊宇晨是共犯，此緊急對她實施「境管通知」。9月20日，楊宇晨準備搭機離境時，被司法警察持拘票逮捕，檢察官訊問後，認為楊女涉犯銀行法且有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方昨搜索18處並約談合作廠商及人頭等11人，其中一名涉嫌人黃呈熹曾擔任台北地院、高雄地院法官，曾審理過前立委邱毅率眾到高雄地院抗議案。檢調懷疑，黃擔任辯護人時涉嫌滅證與處理金流。

檢方漏夜訊問後，認為楊氏夫婦的貼身秘書林奕如、財務莊淑芬、財務經理張力方、台化副處長姜祖明、福懋前經理謝春發、福懋課長歐兆賢，星榮公司負責人蕭良政、新纖公司員工李智剛等8人，涉犯銀行法等重罪，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

楊宇晨的委任律師黃呈熹，諭令以100萬元交保；福懋員工王博民以30萬元交保、福懋員工謝春發之子謝明瑋以10萬元交保。

詐貸警察

相關新聞

消防特考洩題 警大系主任被訴

2019-10-08 00:09

曾判蘇建和無罪 前法官涉向北韓買煤被訴

2019-10-08 00:22

長榮空姐1年上154天班遭資遣 法官問可轉地勤？

2019-10-08 08:51

誤闖擄鴿網 鳳頭蒼鷹枉送命

2019-10-08 00:14

喝草藥水不化療 乳癌0期變4期

2019-10-08 00:28

陳菊自訴誹謗 張琍敏昨出庭

2019-10-08 00:13

陸客破壞台大連儂牆 被限制出境

2019-10-08 00:11

槍擊要犯選總統、2度涉恐嚇言論 法院：政治表述判無罪

2019-10-07 20:58

高雄議員鄭孟洳遭留言「肥醜」 提告求償竟敗訴

2019-10-07 19:44

竊賊邊偷邊抽菸 亂彈菸蒂引火勢多一罪

2019-10-07 19:43

廁所裝針孔「有拍沒到」 陳幸妤的牙醫老師判無罪

2019-10-07 19:28

潤寅詐貸66億元 檢調今約談人頭廠商

2019-10-07 18:19

他為讓娘和妻小同住 孩子回家傻眼「床遭解體」

2019-10-07 18:12

張琍敏回台出庭也助選 「韓國瑜萬眾一心一定當選」

2019-10-07 18:10

巡邏警盤查小貨車 壓制逃逸非法移工

2019-10-07 18:07

7連霸市議員張運炳涉賄 一審判刑3年半

2019-10-07 18:05

指陳菊「蛇鼠一窩」挨告 張琍敏：言論自由是民主根基

2019-10-07 17:48

女子連珠炮罵凖大嫂「婊子」 法官判罰金8000元

2019-10-07 17:35

街口支付藏中資？今周刊發行人謝金河獲不起訴

2019-10-07 17:25

經紀約糾紛 直播主「媁哥」反控前東家誣告及妨害名譽

2019-10-07 17:13

桃園首例！假荷官學苑掩護 警查獲大型賭場

2019-10-07 17:13

台一國際虧損4億人民幣 董座兄弟涉假交易遭訴

2019-10-07 17:09

不滿被欠薪資 嗆老闆「白金卡不被判死」拿刀殺人

2019-10-07 17:01

罵陳菊「蛇鼠一窩」挨告 張琍敏頭戴國旗帽親自出庭

2019-10-07 15:59

獵雷艦案國防部求償7千萬 慶富不滿連「巧克力」也要賠

2019-10-07 15:24

社運醫師柳林瑋 3強制猥褻罪起訴

2019-10-07 14:44

上班族兼差經營地下匯兌獲利被沒入 還要繳公庫7萬5

2019-10-07 14:24

在押連千毅申請買電視 雄檢赴看守所瞭解

2019-10-07 13:25

火爆牙醫痛毆分手女友 電擊她摔下樓梯被判刑

2019-10-07 12:53

台南女童遭虐死案開庭 阿嬤：盼她是最後一名受害者

2019-10-07 12:20

消防特考竟洩題 警大前系主任沈子勝遭起訴

2019-10-07 12:17

法官還在開庭 詐欺罪被告怒打共犯判拘役40日

2019-10-07 11:51

高院前法官江國華父子北韓購煤 遭訴偽造有價證券等罪

2019-10-07 11:13

疑四海堂主擄走靈骨塔商11小時 奪走1400萬現金

2019-10-07 11:01

癌症0期變4期！誆騙草藥治病婦 推拿師遭起訴

2019-10-07 10:48

一審重判張淑晶稱「衝庭」請假 法界傻眼：又不是律師

2019-10-07 10:35

掩埋廢棄物被稽查 婦人強塞紅包1萬2000元被判刑

2019-10-07 10:32

被人拿刀追殺開槍傷人 自衛無罪但持槍被判5年半

2019-10-07 09:12

封南方澳漁港拆斷橋 宜檢派人全程錄影保全證據

2019-10-06 12:20
看更多

熱門文章

長榮集團大房鬧內鬨 「弟弟派」再吞敗仗！

2019-10-07 19:17

高雄議員鄭孟洳遭留言「肥醜」 提告求償竟敗訴

2019-10-07 19:44

社運醫師柳林瑋強吻3女 北檢依強制猥褻罪嫌起訴

2019-10-07 10:03

接小孩放學回家出車禍 母命危女童輕傷

2019-10-07 17:15

黃國昌傻眼了：橋梁檢測資料涉著作權保護 無法提供？

2019-10-07 13:00

Uber Eats折70元券網喊好用 他連用4單被鎖帳號

2019-10-07 10:24

PO鴻海薪資單的人查到了？李正皓：信義分局已發傳票

2019-10-07 12:16

逢甲夜市糖葫蘆天價貴？ 巨無霸草莓一串299元

2019-10-07 10:28

女子連珠炮罵凖大嫂「婊子」 法官判罰金8000元

2019-10-07 17:35

獵雷艦案國防部求償7千萬 慶富不滿連「巧克力」也要賠

2019-10-07 15:24

一審重判張淑晶稱「衝庭」請假 法界傻眼：又不是律師

2019-10-07 10:35

南方澳斷橋 黃國昌再爆：橋樑檢測報告造假

2019-10-07 12:21

影／農用噴藥車翻覆台東農民喪命 長子：我要真相

2019-10-07 14:29

36年前1坪土地買賣恩怨 彰化企業家被恐嚇200萬元

2019-10-07 13:48

長榮空姐1年上154天班遭資遣 法官問可轉地勤？

2019-10-08 08:51

辱罵主審被禁賽 文化大學棒球選手陳偉濠疑似吸毒被逮

2019-10-07 20:07

消防特考竟洩題 警大前系主任沈子勝遭起訴

2019-10-07 12:17

百多名警力強勢臨檢 韓國瑜：民眾居住安全才是最重要

2019-10-07 23:35

男性侵泥醉女大生賠50萬 被害人至今半夜LINE媽媽

2019-10-07 14:09

拆農地工廠 農委會球踢地方、經部

2019-10-07 23:40

廁所裝針孔「有拍沒到」 陳幸妤的牙醫老師判無罪

2019-10-07 19:28

樹林3屁孩大同山上縱火燒車 被捕竟稱「好玩」

2019-10-07 10:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top