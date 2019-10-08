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長榮空姐1年上154天班遭資遣 法官問可轉地勤？

2019-10-08 08:51聯合報 記者王宏舜／台北報導

長榮航空劉姓空姐2016年以各種理由請假，1年只上班154天，長榮認為她蓄意曠職，以不能勝任工作為由資遣。劉女認為歷年考績、訓練成績都符合規定，請假也照流程，提確認僱傭關係存在訴訟；桃園地院判劉女敗訴，她上訴。高等法院昨開庭，法官詢問長榮律師「不能當空服員，可否轉地勤？」律師回答「地勤也很辛苦」。

劉女委任律師拋出「有協商意願」，並表示已有初步想法，長榮方面則稱「第一次聽到」。法官表示，協商的結果不是「回去」就是「回不去」，若有心要談，要如何讓步必須先討論方案，定11月18日再開庭。

劉女2011年起在長榮航空擔任空服員。長榮指劉女2016年多達94日連接休假日的上班日即生病、蓄意曠職，整年只上班154日，涉「騙取休假」。

劉女表示，公司2016年11月20日發布次月的班表後，12月1日、4日先後接獲公司將她職務更動為地面勤務，後來又開人評會，以她差假過多、不能勝任為由資遣。她自認表現良好，當年度也無懲處紀錄，都依公司的請假規定和流程請假，公司也准假。她表示，資遣通知單上指她故意臨時請假，但她沒有，況且在梅姬颱風威脅台灣期間還值勤，沒有長榮航空所指的「推諉逃避勤務繁忙之班次」的狀況。

長榮航空則表示，劉女任職6年期間經常請假、曠職，2016年間多次在原排定休假日前後的原定上班日，在上班前稱病或曠職，用這個方式享受連續長假。而從信用卡刷卡紀錄來看，劉女稱病或藉口照顧父母而請家庭照顧假的日子，卻是在逛百貨公司、看電影、喝咖啡、買化妝品、吃大餐，甚至到台南旅行，根本沒有休養、照顧父母。

2016年劉女申請差假總計94日，其中請假委避的短班勤務共69次（占比約74% ），長榮航空認為她刻意規避勤務繁重的航班，害原來排休的其他同事頻遭臨時召回。長榮稱，劉女是曠職，何來公司准假可言？

桃院發現劉女曾以頸部與腰部拉傷、左大腿挫傷、生理痛、乾眼症、右頰蜂窩性組織炎、急性淋巴節炎等病症而請假，對照信用卡刷卡紀錄，確實出現在娛樂場所，違反忠誠履行勞務給付義務，難以期待雇主有任何工作職位無需勞工忠誠履行義務，認定資遣合法。

高院昨開庭時，劉女律師主張解僱不合法，但法官表示本案重點在是否符合勞基法第11條「勞工對於所擔任之工作確不能勝任」。法官詢問長榮航空律師「是主觀還是客觀認定劉女不能勝任工作？」長榮律師表示「主、客觀皆有」，劉女律師則說「解僱時沒提」。

法官詢問「一直請假不好，能否轉地勤？」好奇「若班排了不飛，代表不適合當空服員嗎？解僱是否符合最後手段性？」長榮律師表示「地勤不見得比空勤輕鬆」，並指長榮空服員的班表都是上個月就公布，員工的特休也一併排入，但劉女都是要上飛機前臨時請假，備勤的同事被「抓飛」也不滿，並指她這情況「不是『非常見』」。

1年只上班154天的長榮航空劉姓空姐遭資遣，她提確認僱傭關係存在訴訟，一審敗訴。...
1年只上班154天的長榮航空劉姓空姐遭資遣，她提確認僱傭關係存在訴訟，一審敗訴。高等法院昨開庭，法官詢問長榮律師「不能當空服員，可否轉地勤？」，律師回答「地勤也很辛苦」。示意圖／聯合報系資料照片
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長榮空服員

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