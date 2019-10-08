險遭玷辱她不在乎賠償 要的是讓他反省

2019-10-08 07:41 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中報導



陳男去年到彰化縣北某人壽保險公司，見收費辦公室僅有女職員「小蘋」（化名），跑上前去將她推倒，以手伸入她內褲內撫摸臀部，被害人大喊救命、變態，他始逃離現場，一、二審依強制猥褻罪將他判刑1年2月。得上訴。

一審審酌陳男有多項前科，素行不佳，且已有妨害性自主犯罪紀錄，仍不思悔改，為逞一己私慾，侵入被害人辦公室，以強暴方式對「小蘋」撫摸臀部猥褻行為，欠缺對他人性自主之尊重，造成被害人心理創傷，行為惡劣，且犯後未能坦承犯行，直至二審才坦承犯行。

二審審理時，被害人「小蘋」表示「我不在乎賠償，在乎的是社會公平正義，請法官依據所有事證來做審判，刑法上他該處什麼樣的刑責，就做什麼樣的刑責，不要讓他消遙法外，因為我們沒有辦法保證他後續會不會再做同樣的事情，至少讓他反省一下，這樣對他或其他婦女朋友也好」。

陳男已坦承犯行，願與被害人和解，願持續至醫院看診，即將結婚，有正當工作等為由，請求從輕量刑。二審合議庭仍將他判刑1年2月。

判決書指出，陳男去年年8月7日晚間，駕車至19時20分許，駕車至彰化縣某保險公司，停車後穿著黃色輕便雨衣，步行進入保險公司，隨即進入該大樓3樓的收費處辦公室，發現「小蘋」獨自一人留在辦公室內。