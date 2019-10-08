誤闖擄鴿網 鳳頭蒼鷹枉送命

2019-10-08 00:14 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ／苗栗縣報導



警方救下受困網中的鳳頭蒼鷹，但因受虐嚴重，仍然死亡。 圖／苗栗縣警局提供 分享 facebook

蕭姓男子為首的擄鴿勒贖集團，勾結鴿車司機通風報信，在山區架網捕捉練飛的賽鴿，再勒贖鴿主支付六千至一萬兩千元贖鴿；苗栗檢警單位蒐證半年多，日前逮捕蕭等十四人，依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財、野生動物保育法等罪嫌將十四人送辦。檢方聲押蕭姓男子（六十一歲），法官裁定九萬元交保。

苗栗縣警局刑警大隊今年二月據報，蕭姓男子（六十一歲）等人共組網鴿勒贖集團，成員分工細膩，有專責網鴿手、恐嚇被害人話務手、報馬仔、收簿手、車手頭、提款車手，報請苗栗地檢署檢察官簡泰宇指揮偵辦，並提報蕭等人為掃黑治平對象。

警方在苗栗、台中、新北、嘉義縣逮捕蕭等十四人，循線在苗栗縣大湖鄉關刀山區發現四張大型非法捕鴿網，當時網內有隻台灣特有亞種珍貴稀有野生動物鳳頭蒼鷹受困，救下仍不治。

網鴿勒贖集團在苗栗縣大湖鄉關刀山，架設大型網具網鴿。 圖／苗栗縣警局提供 分享 facebook

警方調查，網鴿勒贖集團勾結訓練鴿車司機，通報訓練放飛路線，分別在苗栗縣三義、大湖及台中市大坑、新社山區架網，發現鴿群後，以強力彈弓發射綁上紅色彩帶的鉛彈，因彩帶隨風發出聲響，賽鴿受驚嚇會俯衝閃躲，進而誤入歹徒的鴿網。

賽鴿中網後，集團成員恐嚇鴿主每隻六千元至一萬二千將贖款匯入指定人頭帳戶，之後約地點交付賽鴿，若鴿主不從，即將賽鴿殺害或剪翅警告。

網鴿勒贖集團為防止警方及鴿會上山砍網，通往鴿網的路徑裝設感應器，並以無線電對講機聯絡，還沿途布撒鐵釘，設置捕獸夾等陷阱。