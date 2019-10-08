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喝草藥水不化療 乳癌0期變4期

2019-10-08 00:28聯合報 記者賴佩璇／台北報導

陳姓男子涉嫌販售草藥水給癌症病患使用，並宣稱具有療效，台北地檢署依違反醫師法起訴...
陳姓男子涉嫌販售草藥水給癌症病患使用，並宣稱具有療效，台北地檢署依違反醫師法起訴。 圖／聯合報系資料照片
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台北市明旺整復中心推拿師陳姓男子涉嫌販售草藥水給癌症病患使用，並宣稱具有療效；一名婦人服用半年，乳癌從零期變成四期，哭喪著臉報案。台北地檢署認定陳與助手均無醫師執照卻從事醫療行為，依違反醫師法起訴兩人。

據了解，陳姓推拿師及陳姓助理辯稱提供的草藥水僅供調理身體，沒保證癌症會痊癒；被查扣的大批草藥水是要給家人服用，因為他父親肝不好、妻子和女兒有婦女病、母親體寒虛弱，還強調自己是某公立機關認可的中醫研究班學生，但檢方未採信。

檢方調查，北市六十多歲婦人於二○一六年間身體不適就醫，師診斷出罹患乳癌零期，必須化療，但她害怕西藥副作用，向親友打探消息，得知明旺整復中心有提供一項「隱藏版服務」，能讓罹癌病患「起死回生」。

婦人立刻到整復中心看診，陳姓推拿師聲稱有「祖傳秘笈」製作而成的草藥，「不用化療，吃藥就好！妳會好！」並拿出冰箱內黑褐色藥水，要她按時服用。門診期間，陳姓推拿師還舉出先前曾經醫好的案例，讓婦人信心倍增、不疑有他。

婦人大手筆採購草藥水，返家服用六個月回醫院複診，赫然發現乳癌從零期變成四期，她哭著報案，哽咽求救「我不想死」。

去年六月十二日，檢方指揮松山警分局搜索整腹中心，約談陳及陳姓助手兩人，查扣冷凍櫃與直立式冰箱內大批草藥水及藥丸、藥粉、藥袋、X光片、看診筆記，依違反醫師法究辦。

乳癌醫師癌症罹癌中醫

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