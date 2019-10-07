親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台中市工廠大火
南方澳大橋斷裂
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

北市40年破爛老屋要價3485萬 網點出背後真正原因

張貼蔡總統照片 散布同性戀不實謠言2人遭罰鍰

2019-10-07 22:04中央社 台中7日電

李文欽與藍淑呅在社群網站臉書張貼總統蔡英文照片，並散布同性戀等不實謠言，遭法院處罰鍰；王姓男子張貼蔡總統上吊假照片，但法官認為不使聽聞者畏懼，裁定不罰。

李文欽今年8月5日於臉書（Facebook）「神力女超人挺藍粉絲團」分享張貼標註：「淫亂台灣同性同婚愛滋樂園不知羞恥」等文字的蔡總統照片，散布謠言。

藍淑呅則於今年8月7日同樣到臉書「神力女超人挺藍粉絲團」張貼蔡總統照片，並於照片上標註：「淫亂台灣同性同婚愛滋樂團不知羞恥」、「修官邸1億2000萬超過前3任16年總和8千萬買車4千萬」等謠言。

兩案件分別經台中市政府警察局豐原分局、基隆市警察局第四分局偵辦後依違反社會秩序維護法移送，李文欽被台灣台中地方法院簡易庭9月30日裁定處罰鍰新台幣3000元、藍淑呅被台灣基隆地方法院基隆簡易庭9月25日裁定處罰鍰6000元。

另外，新北市政府警察局林口分局認為王姓男子今年8月在臉書觀閱中國國民黨總統參選人韓國瑜後援會成員在臉書發表蔡總統對陸客被禁止到台灣自由行新聞後，隨即在臉書上貼文「下台，不爽切腹了斷，乎死，海沒蓋去跳海...」，並張貼印有「唯一支持蔡英文下台」及蔡總統上吊不實圖片，依違反社維法送辦。

不過，台灣新北地方法院三重簡易庭法官審理時發現，「下台，不爽切腹了斷，乎死，海沒蓋去跳海」等文字及「唯一支持蔡英文下台」圖片是另一名網友張貼，王姓男子僅是在回應貼文張貼蔡總統上吊的不實圖片，非無端散布「蔡英文總統上吊」謠言，應無使聽聞者心生畏懼與恐慌而有影響公共安寧可能，5日裁定不罰。

社維法規定，散布謠言足以影響公共安寧者，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

蔡英文

相關新聞

高雄議員鄭孟洳遭留言「肥醜」 提告求償竟敗訴

2019-10-07 19:44

廁所裝針孔「有拍沒到」 陳幸妤的牙醫老師判無罪

2019-10-07 19:28

竊賊邊偷邊抽菸 亂彈菸蒂引火勢多一罪

2019-10-07 19:43

潤寅詐貸66億元 檢調今約談人頭廠商

2019-10-07 18:19

他為讓娘和妻小同住 孩子回家傻眼「床遭解體」

2019-10-07 18:12

張琍敏回台出庭也助選 「韓國瑜萬眾一心一定當選」

2019-10-07 18:10

巡邏警盤查小貨車 壓制逃逸非法移工

2019-10-07 18:07

7連霸市議員張運炳涉賄 一審判刑3年半

2019-10-07 18:05

指陳菊「蛇鼠一窩」挨告 張琍敏：言論自由是民主根基

2019-10-07 17:48

女子連珠炮罵凖大嫂「婊子」 法官判罰金8000元

2019-10-07 17:35

街口支付藏中資？今周刊發行人謝金河獲不起訴

2019-10-07 17:25

經紀約糾紛 直播主「媁哥」反控前東家誣告及妨害名譽

2019-10-07 17:13

桃園首例！假荷官學苑掩護 警查獲大型賭場

2019-10-07 17:13

台一國際虧損4億人民幣 董座兄弟涉假交易遭訴

2019-10-07 17:09

不滿被欠薪資 嗆老闆「白金卡不被判死」拿刀殺人

2019-10-07 17:01

罵陳菊「蛇鼠一窩」挨告 張琍敏頭戴國旗帽親自出庭

2019-10-07 15:59

獵雷艦案國防部求償7千萬 慶富不滿連「巧克力」也要賠

2019-10-07 15:24

社運醫師柳林瑋 3強制猥褻罪起訴

2019-10-07 14:44

上班族兼差經營地下匯兌獲利被沒入 還要繳公庫7萬5

2019-10-07 14:24

在押連千毅申請買電視 雄檢赴看守所瞭解

2019-10-07 13:25

火爆牙醫痛毆分手女友 電擊她摔下樓梯被判刑

2019-10-07 12:53

台南女童遭虐死案開庭 阿嬤：盼她是最後一名受害者

2019-10-07 12:20

消防特考竟洩題 警大前系主任沈子勝遭起訴

2019-10-07 12:17

法官還在開庭 詐欺罪被告怒打共犯判拘役40日

2019-10-07 11:51

高院前法官江國華父子北韓購煤 遭訴偽造有價證券等罪

2019-10-07 11:13

疑四海堂主擄走靈骨塔商11小時 奪走1400萬現金

2019-10-07 11:01

癌症0期變4期！誆騙草藥治病婦 推拿師遭起訴

2019-10-07 10:48

一審重判張淑晶稱「衝庭」請假 法界傻眼：又不是律師

2019-10-07 10:35

掩埋廢棄物被稽查 婦人強塞紅包1萬2000元被判刑

2019-10-07 10:32

被人拿刀追殺開槍傷人 自衛無罪但持槍被判5年半

2019-10-07 09:12

夫控妻叫小王「親愛的」求償百萬 法官以舉證不足駁回

2019-10-07 01:20

不爽排隊！醉漢先呼診所女員工巴掌 再推警員吃官司

2019-10-06 19:17

父親年輕時沈淪於賭博酗酒 子女聲請除免扶養法官判准

2019-10-06 17:33

封南方澳漁港拆斷橋 宜檢派人全程錄影保全證據

2019-10-06 12:20

女懷孕12周慘遭國小男同學下藥性侵 判賠80萬元

2019-09-26 10:45
看更多

熱門文章

社運醫師柳林瑋強吻3女 北檢依強制猥褻罪嫌起訴

2019-10-07 10:03

長榮集團大房鬧內鬨 「弟弟派」再吞敗仗！

2019-10-07 19:17

接小孩放學回家出車禍 母命危女童輕傷

2019-10-07 17:15

Uber Eats折70元券網喊好用 他連用4單被鎖帳號

2019-10-07 10:24

逢甲夜市糖葫蘆天價貴？ 巨無霸草莓一串299元

2019-10-07 10:28

黃國昌傻眼了：橋梁檢測資料涉著作權保護 無法提供？

2019-10-07 13:00

PO鴻海薪資單的人查到了？李正皓：信義分局已發傳票

2019-10-07 12:16

獵雷艦案國防部求償7千萬 慶富不滿連「巧克力」也要賠

2019-10-07 15:24

女子連珠炮罵凖大嫂「婊子」 法官判罰金8000元

2019-10-07 17:35

一審重判張淑晶稱「衝庭」請假 法界傻眼：又不是律師

2019-10-07 10:35

又見違建火警！嘉縣水上鐵皮屋工廠失火 濃煙衝天

2019-10-07 08:55

影／農用噴藥車翻覆台東農民喪命 長子：我要真相

2019-10-07 14:29

南方澳斷橋 黃國昌再爆：橋樑檢測報告造假

2019-10-07 12:21

高雄議員鄭孟洳遭留言「肥醜」 提告求償竟敗訴

2019-10-07 19:44

消防特考竟洩題 警大前系主任沈子勝遭起訴

2019-10-07 12:17

Booking.com訂房網疑個資外洩 228人受騙

2019-10-07 00:16

玷辱4女同夥協助拍裸照 法官以重罪逃匿是人性續押

2019-10-07 07:35

36年前1坪土地買賣恩怨 彰化企業家被恐嚇200萬元

2019-10-07 13:48

高中生網交少女約出嘿咻 她傳訊一句話法官減刑期

2019-10-07 09:42

廁所裝針孔「有拍沒到」 陳幸妤的牙醫老師判無罪

2019-10-07 19:28

男性侵泥醉女大生賠50萬 被害人至今半夜LINE媽媽

2019-10-07 14:09

辱罵主審被禁賽 文化大學棒球選手陳偉濠疑似吸毒被逮

2019-10-07 20:07

台中大里載水車加油站前翻覆 引起一陣虛驚

2019-10-07 16:59

惡劣！關公前飛踢連踹身心障礙男 民眾看不過PO網肉搜

2019-10-07 16:58

在押連千毅申請買電視 雄檢赴看守所瞭解

2019-10-07 13:25

2大陸運砂船海上遇難12人失聯 港中台三地聯手救援

2019-10-07 14:31

選前掃黑行動 雲縣警局查獲45人到案

2019-10-07 12:17

30歲弟將洗車用抹布海綿丟洗衣機 哥怒斥：腦子進水嗎

2019-10-07 19:21

樹林3屁孩大同山上縱火燒車 被捕竟稱「好玩」

2019-10-07 10:48

夫控妻叫小王「親愛的」求償百萬 法官以舉證不足駁回

2019-10-07 01:20

她沒吃飯拿包裹 管理員酸：年輕人都睡到那麼晚

2019-10-07 17:19

【重磅快評】設計施工只半套！橋樑還該歸交通部管嗎

2019-10-07 12:52

嘉縣民雄貨車轎車擦撞 路燈都被撞下來了

2019-10-07 13:20

撒鐵釘設獸夾阻查緝 網鴿勒贖集團提報治平掃黑到案

2019-10-07 14:27

海巡高雄艦趕赴澎湖 協救失蹤大陸搬運船船員

2019-10-07 16:14

上班族兼差經營地下匯兌獲利被沒入 還要繳公庫7萬5

2019-10-07 14:24

影／蘇貞昌談斷橋「打斷手骨顛倒勇」 危橋修復中央埋單

2019-10-07 16:45

街口支付藏中資？今周刊發行人謝金河獲不起訴

2019-10-07 17:25

罵陳菊「蛇鼠一窩」挨告 張琍敏頭戴國旗帽親自出庭

2019-10-07 15:59

墾丁潛水客失蹤5天 家屬心碎重金懸賞「爸爸快回來」

2019-10-07 11:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top