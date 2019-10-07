槍擊要犯選總統、2度涉恐嚇言論 法院：政治表述判無罪

2019-10-07 20:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／即時報導



十大槍擊要犯、曾參選總統的男子藍信祺，今年2度在臉書刊登涉及恐嚇公眾文章，遭檢方起訴，內容提到「要公開處決蔡英文民進黨、國民黨」、「合法誅殺蔡英文，違抗命令極刑處死」，遭檢方起訴，但士林地方法院認為，這是個人政治意見表述，今日宣判無罪。

藍信祺在1981年犯下「虎山雙屍命案」遭判刑19年，遭列為十大槍擊要犯，曾2度以「世界台灣皇帝」參選總統，但最後因沒有送出連署書未果，日前又領表把算參選2020總統。本月2日，藍拍影片向網紅館長陳之漢下戰帖，嗆他是「民進黨暗樁」，再度以起熱議。

藍今年1月在臉書指出，要公開處決民進黨、國民黨人士，「活生生將恥骨一截截挖出，誅連九族」，今年3月再度用臉書帳號，指名道姓要極刑處此總統蔡英文，遭檢方依照恐嚇公眾罪起訴。

法院依照藍信祺臉書個人帳號「宇宙原體黑龍上帝本人回收界公告」上的簡介圖片記載，「遵憲合法統治宇宙世界人事物項、主宰每人萬物生殺大權」，還2010年10月出版的「憲法決定生死」第20條「國家刑罰」章節，認為其言論是對於國家體制、公共政策、選舉人資格等的政治性言論。

法院認為，藍的文章表達不滿對我國現行國家體制，認為我國目前所採取政黨政治、雙首長制、代議民主制等政治制度，導致人民遭受奴役統治、生活困苦，且各項選舉有其資格限制，不符合資格即不能參選，並非民主制度。

法院指出，政治性言論往往涉及高度對立議題，會使用煽動群眾情緒的字眼，吸引公眾關注，縱使文字可能過於聳動、偏激，或與現實體制、社會狀況有所偏離，但意屬個人政治意見表述，訴求及抒發對我國政治人物、現行政治體制、選舉制度之不滿，表達其個人政見。