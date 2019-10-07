高雄議員鄭孟洳遭留言「肥醜」 提告求償竟敗訴

2019-10-07 19:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／即時報導



民進黨高雄市議員鄭孟洳今年4月遭網友「李登峰」涉在臉書粉專留言「你長的那麼肥那麼醜」等語句，鄭孟洳怒提告揪出李姓男子。不過高雄地院審理認為，民代本應承擔較嚴苛的監督，李是不滿她質詢才用情緒性字眼，且「醜」、「肥」是個人主觀標準，僅為表達意見，無關社會評價，不構成公然侮辱，判李無罪。可上訴。

鄭孟洳另對李姓男子提出附帶民事求償，認為相關留言造成人格尊嚴及社會評價受到傷害，心理也嚴重受傷，求償3萬元，由於刑事部分判無罪，法官也判駁回請求。

檢方起訴指出，今年4月2日上午10點多，李姓男子用臉書帳號「李登峰」在鄭孟洳的臉書粉專留言「你老爸在電台賣藥」、「讓你吃到那麼肥」、「你長的那麼肥那麼醜」、「吃賣藥電台膏藥長大的肥醜女安心吧台灣人民沒人想對你怎樣的」等語，涉犯公然侮辱罪嫌。

李姓男子到案後辯稱，是針對鄭孟洳的質詢表達不滿情緒，「總不能叫我說她是漂亮，我只是表達事實而已」，且鄭家族開電台賣藥也是事實。

法官表示，鄭孟洳身為高雄市議員，掌握相關公眾資源，並有政治影響力，在議會質詢是否竭盡監督市政的責任，也可受公評、應接受人民監督及評論，她應承擔較嚴苛的言論監督。

法官認為，「肥」、「醜」等文字是李姓男子對於鄭孟洳質詢內容，表達不滿而留下的情緒性字眼，目的並非只為損害鄭的名譽；雖然這些文字較粗暴，且是跟政治議題無關的個人外觀，不過外表美醜、胖瘦與否，與人格及地位高低的評價無關，純屬個人主觀標準，每人都能表達，所以李用「醜」、「肥」評斷鄭孟洳，縱使令人感受不佳，也無關社會評價。