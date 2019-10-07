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廁所裝針孔「有拍沒到」 陳幸妤的牙醫老師判無罪

2019-10-07 19:28聯合報 記者王聖藜／即時報導

牙醫師楊世芳去年被女病患指控在牙醫矯正工作室廁間安裝攝影機，偷拍女病患如廁，檢察官依妨害秘密罪起訴楊。台北地院審理，楊辯稱，有人偷踩馬桶坐墊，他才裝攝影機想抓人，法官認為，楊未拍到被害女子的隱私，妨害秘密罪不處罰未遂犯，今天判楊無罪。可上訴。

楊世芳是醫學院牙醫系主任，現任私立醫院牙科主治醫師，在台北市大安區開設個人工作室，他曾是前第一家庭成員陳幸妤的老師。

檢方指控，去年6月9日下午，一名女病患到楊的工作室求診，女病患上完廁所後，發現楊在廁所垃圾桶內架設攝影機，回頭查看，報警處理，檢察官偵辦，將楊起訴。

法院開庭，楊坦承攝影機是他安裝的，否認妨害秘密；楊說，裝攝影機不是要拍被害人上廁所，是因最近有人上廁所將馬桶坐墊踩髒，他為了要確認是誰踩的，所以架設攝影機；楊還辯稱，主要是想拍鞋子來確認，而且畫面也沒拍到別人的隱私部位。

法官勘驗攝影機內的檔案，只拍到被害人第二次回頭查看的畫面，沒有拍到她第一次上廁所時的隱私部位及非公開活動，難以認定楊確實開啟攝影機並錄到被害人上廁所，屬「竊錄未遂」。

無罪判決說，攝影機雖有攝得身著短褲的人數度進出廁所，但並非提告的被害人；檢察官審理中聲請勘驗扣案攝影機，也未查出有拍攝到被害人的如廁畫面，加上檢察官未說明「穿短褲的人」與本案的關聯性，舉證並不能證明楊犯罪，判楊無罪。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
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