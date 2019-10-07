潤寅詐貸66億元 檢調今約談人頭廠商

2019-10-07 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北報導



潤寅實業公司遭檢舉涉嫌向台企銀、王道、星展等14家銀行詐貸84億多元，台北地檢署先前緊急約談潤寅實業務責人楊文虎的女兒楊宇晨，向法院聲押獲准並通緝楊氏夫婦，今再度發動偵查行動，搜索18處並約談11人，預計晚間移送複訊，全案朝違反銀行法方向偵辦。

潤寅屬於紡紗業，為進出口貿易商，資本額3.29億元，代表人為楊文虎。主營產品為工業化纖，包括紡織用紗、工業用紗、化纖原料等，因潤寅從事貿易業逾25年，客戶來自世界各地，與多家上市上櫃公司長期業務往來。

今年6月間，檢調接獲元大、台企銀檢舉潤寅涉嫌做假帳詐貸，當時楊文虎及王音之（公司董事）已離境，檢調為保全證據而在6月21日前往潤寅及其旗下關係企業執搜索，並約談公司公司員工到案。

檢調調查，疑涉嫌從2016年3月起，以不實應收帳款向多家金融機構詐貸。楊氏夫婦兩人從6月中開始失聯，檢調接獲通報追查，懷疑2人在6月1日就已潛逃出境，可能在香港落腳，檢方確認後，在8月21日依涉嫌違反銀行法、商業會計法、稅捐稽徵法等罪，對2人發布通緝，期限為20年。

檢調懷疑，楊宇晨是共犯，此緊急對她實施「境管通知」。9月20日，楊宇晨準備搭機離境時，被司法警察持拘票逮捕，檢察官訊問後，認為楊女涉犯銀行法且有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方今發動再度發動偵查行動，今搜索18處並約談合作廠商及人頭等11人，晚間將移送北檢複訊，訊後不排除祭出強制處分，全案朝違反銀行法方向偵辦。