他為讓娘和妻小同住 孩子回家傻眼「床遭解體」

2019-10-07 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／即時報導



王姓婦人指控李姓丈夫脾氣暴躁，稍不順他意就換來三字經問候，對兩個孩子的管教也不當，令母子恐懼萬分，加上「婆婆要搬來同住」，夫妻關係雪上加霜。李為了讓母親同住，拆解孩子的床、搬到客廳，妻子受不了，向法院聲請核發通常保護令；因夫妻分居1年多，她提離婚，新北地院判准。李上訴，高等法院認為這對夫妻還衍生多起刑事訴訟，勢同水火，駁回上訴。

另外，未成年子女權利義務行使、負擔，由王姓婦人任之，李必須按月付兩子女各1萬1750元扶養費。

李姓夫妻2006年11月結婚，育有一雙子女，岳母同住。王姓婦人表示，丈夫常以粗鄙的言語斥罵她，顧及孩子還小，一直隱忍，但這兩年來因家中經濟、子女照顧和婆婆是否要搬來同居等問題，兩人數度齟齬。

王婦舉例，前年農曆除夕時，丈夫認為她對婆婆不敬，辱罵「我○妳媽的○」，還把客廳的物品掀翻、拿扳手作勢毆打她。翌月，丈夫逕自拆解孩子的床鋪，以便讓婆婆順利入住。

李姓丈夫表示，始終不解妻子為何要訴請離婚？他認為夫妻間難免會有「常態性口角」，他沒有施暴，且妻子常認為他沒錢，罵他「沒有用」、「沒出息」、「去死啦」，害他得憂鬱症、睡眠障礙。李希望孩子有「美滿家庭」，盼高院廢棄一審判決，不希望離婚。

岳母證稱，前年除夕，夫妻爭吵，女婿拿扳手要敲女兒的頭，但被親家母等人拉住，並勸「打了就輸了」。小孩則說，前年3月13日房間的上下舖床架遭爸爸拆除，覺得「爸爸一定是要趕我們出去」，覺得嚇到、難過。

因法院曾核發保護令，要求李遠離妻子住處至少100公尺，且為期2年，高院認為李家暴情節足證嚴重，已逾越夫妻通常所能忍受的程度，妻子主張婚姻出現嚴重破綻，難以繼續維持，不是沒有理由。