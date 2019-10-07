7連霸市議員張運炳涉賄 一審判刑3年半

2019-10-07 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ／桃園報導



桃園市中壢區7連霸無黨籍市議員張運炳，去年11月24日大選當天與堂弟交付樁腳1萬2000元至4萬元不等現金行賄，最後順利以選票「吊車尾」連任成功，張隨後遭檢調搜索調查後羈押2個多月，檢方依違反選罷法起訴，同時提起當選無效之訴，桃園地院刑事庭今天下午宣判，張運炳依違反選罷法判刑3年6個月、遞奪公權4年。張的律師表示，將在收到判決文後提起上訴。

檢方調查，張運炳（63歲）為桃園縣第12、13、15、16及17屆縣議員，並於桃園市升格後當選第1屆市議員，去年11月24日選舉當天，他和堂弟涉嫌支付樁腳1萬2000元至4萬元不等現金行賄，過程全被檢調跟監、蒐證，之後搜索後將他拘提聲押獲准，今年1月31日依違反選罷法起訴。

有關張運炳涉嫌賄選遭檢方起訴部分，桃園地院民事庭審理時，張並不爭執，但證人指證歷歷，應可採信；張雖然提出抗辯，表示交付賄款的樁腳4人，原本就是支持他的人，就算有賄選，也不影響選舉結果。

法院民事庭今年6月判決，以修正後的選罷法中已經刪除「足認有影響選舉結果之虞者」之要件，目的在於維護選舉的公平、公正與潔淨，因此對於賄選行為是否足以影響選舉結果之虞，不再予以考量，張運炳所抗辯為無理由，判處他當選無效。律師收到判決文後已提起民事上訴中。