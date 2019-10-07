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指陳菊「蛇鼠一窩」挨告 張琍敏：言論自由是民主根基

2019-10-07 17:48聯合報 記者林孟潔／即時報導

旅美藝人張琍敏在臉書PO文指「高雄有3000億的重大弊案，陳菊蛇鼠一窩」，被高雄市前市長、總統府秘書長陳菊依加重誹謗罪提自訴，台北地方法院今天開庭，張琍敏日前從美國返台親自出庭，她說，她深信言論自由乃台灣民主自由的根基，言論自由也是民進黨多年來主張的基本價值，她堅信法官會保障她的權益。

張琍敏發表聲明指出，陳菊擔任高雄市長長達12年，執政團隊的操守執政能力表現均屬可受公平之事，她轉貼的內容完全出於善意，就陳菊執政團隊操守執政能力和表現，做適當的評論。

她指出，轉貼文章前早有許多有關陳菊、高雄市政府弊案的評論新聞內容，她轉貼內容並無任何加油添醋，更無杜撰內容。她深信言論自由乃台灣民主的根基，這次訴訟本人捍衛的言論自由就是民進黨多年來所主張基本價值，她堅信法官會保障她的權益。政治人物的操守及能力本應受到社會的批判及評價，身為政治人物理應有雅量接受批評，而非對於手無寸鐵的人民進行司法追殺。

陳菊委任律師游琦俊指出，張琍敏在臉書刊登不實言論，且臉書未限制權限，且貼文也經媒體報導，造成陳菊的名譽權受損；張琍敏雖提出相關媒體報導和網路資料，但內容均未提及「高雄有3000億弊案」，也未提到「陳菊蛇鼠一窩」的內容。

游琦俊表示，張琍敏收到妹妹轉傳的文章後、轉貼至自己臉書前，並沒有進行任何查證，檢調單位多年來也未針對「3000億弊案」進行調查，而張琍答辯指的慶富案，也僅有陳慶男等人被起訴判刑，並沒有陳菊或高雄市府官員涉及弊案，顯見張琍敏的言論有實質惡意，建請法官諭知有罪判決，並處以適當之刑。

張琍敏委任律師馬在勤指出，張琍敏是善意發表言論，臉書文字也和轉貼文章內容相同，連標點符號沒有更改，並沒有加油添醋，張若有惡意便可以加有修改，且張察覺陳菊不高興後，也已經刪除文章。

馬在勤說，張琍敏並沒有偵查權，若她可以查證高雄是否有3000億弊案，「那高雄地檢署檢察官就可以放假了」；而陳菊愛將趙嘉寶被判刑定讞，逃亡通緝5、6年抓不到，還跟法務部長合影留念，但換執政黨就抓到了，加上爆發慶富弊案，張琍敏身為市井小民、人在國外，深信媒體報導而在臉書發表善意評論有何過錯？且陳菊身為政治人物，本就可受公評。

張琍敏代言高雄市觀光業後，今年4月在臉書PO文寫道「因為高雄有3000億重大弊案，陳菊蛇鼠一窩，所以新潮流一直發動文宣，煽動韓國瑜選總統，調虎離山，然後老鼠群起攻之」，指現任高雄市長韓國瑜要抓住「民進黨的死穴」所以不選總統，陳菊因此自訴張琍敏加重誹謗罪，附帶民事求償300萬元。

旅美藝人張琍敏被高雄市前市長、總統府秘書長陳菊提告加重誹謗罪提自訴，張琍敏今親自...
旅美藝人張琍敏被高雄市前市長、總統府秘書長陳菊提告加重誹謗罪提自訴，張琍敏今親自出庭，她說，她深信言論自由乃台灣民主自由的根基，堅信法官會保障她的權益。記者林孟潔／攝影
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旅美藝人張琍敏被高雄市前市長、總統府秘書長陳菊提告加重誹謗罪提自訴，張琍敏今親自...
旅美藝人張琍敏被高雄市前市長、總統府秘書長陳菊提告加重誹謗罪提自訴，張琍敏今親自出庭，她說，她深信言論自由乃台灣民主自由的根基，堅信法官會保障她的權益。記者林孟潔／攝影
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陳菊高雄市韓國瑜

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