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女子連珠炮罵凖大嫂「婊子」 法官判罰金8000元

2019-10-07 17:35聯合報 記者邱瑞杰／即時報導

王姓女子不滿她的哥哥與劉姓女友談論婚嫁，在臉書和LINE發文辱罵劉女，「妳真是個婊子」、「假掰女」等粗鄙話語，揚言「不可能叫你大嫂」，劉女提告後王女被檢方起訴。基隆地方法院審理時，兩女調解成立，但王又在網路指全為求對方撤告，結果劉女改變心意，不撤告也不和解，法院審結，依公然侮辱罪判王女罰金8000元。

判決指出，年過40的王女去年5月20日透過臉書傳訊息給劉女，表示不滿她急欲與哥哥結婚，但劉回訊息駁斥。數日後，王女在臉書及LINE留言版公開貼文，「妳真是個婊子」、「妳這婊子去年明明親口說妳想嫁」。

劉女不堪其擾，蒐證後提告，王在去年6月、8月間，又在臉書和LINE留言板發文「王八配綠豆……遇到神經病」、「更年期腦袋裝屎」。

檢方偵訊時，王女供稱有憂鬱症，貼文只是在發洩情緒。她沒有指名道姓，自己在罵誰也不知道。檢方偵結，依公然侮辱罪嫌起訴王女。

法院審理期間，王女與劉女成立調解，但王女事後又在臉書貼文指為了讓對方撤銷告訴，「必須把這些不是事實PO上去，是告訴人一直不放過我，我才跟他吵」，劉女因而決定不撤銷，也不和解。

法院請醫院對王女做精神鑑定，報告內容指王女為情緒疾患和物質使用疾患，對於複雜事件理解過於簡單化，對自身行為可能後果也欠缺周詳考慮，整體而言辨識行為違法能力較一般人減低，但未達顯著減低情形。

法官依精神鑑定報告內容，認為王女不能適用刑法減刑規定，判處罰金8000元，如易服勞役以1000元折算1日。全案可上訴。

王姓女子在臉書和LINE發文辱罵劉女，被法院依公然侮辱罪判處罰金8000元。記者...
王姓女子在臉書和LINE發文辱罵劉女，被法院依公然侮辱罪判處罰金8000元。記者邱瑞杰／攝影
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LINE公然侮辱憂鬱症

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