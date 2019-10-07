街口支付藏中資？今周刊發行人謝金河獲不起訴

2019-10-07 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／即時報導



《今周刊》去年一篇「街口支付真有中資撐腰？ 一張圖看懂」，引發街口網絡公司不滿，控告發行人謝金河、撰文者劉俞青及楊姓總編輯涉妨害名譽。台北地檢署調查後，認定該報導是在分析質疑中資的原因並未下結論，且引用真實資料為依據，並非憑空捏造，今依罪證不足，不起訴3人。

街口支付不斷被謠傳背後藏中資，引起國內熱議。《今周刊》去年6月21日發出第1122期，以調查報導方式分析街口支付的母公司「網絡股份有限公司」，資金來源是「台灣商品交易中心（昆山）」，背後股東除有台資、中資，更有昆山市政府持股當股東。

該篇報導提及，街口支付由四家相關公司組成：母公司是「街口網絡股份有限公司」資本額二．五二億元，街口網絡轉投資「街口電子支付」，資本額五．一億元，以及今年六月剛剛成立的「資付金流」與「佳貝金流」兩家公司，資本額各一百萬元，資本額總和七億多元。這四家公司的負責人都是「胡亦嘉」，也就是前中華開發工業銀行董事長胡定吾的兒子，胡定吾自己也是這四家公司的董事。

報導質疑，一個紅底白字大大的「街」字，在短時間內衝出亮眼成績，突然躍為許多人手機螢幕上醒目的App，據了解，街口支付在年輕族群中的普及率高，但這個已經成為許多人日常逛街、網路消費不可或缺的支付工具，「背後有中資」的傳言一直甚囂塵上，之前胡家父子曾接受媒體採訪高分貝澄清，胡定吾直言「街口沒有中資，增資（五．一億新台幣）的錢主要都是我出的。」但是，真的是如此嗎？