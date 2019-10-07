桃園首例！假荷官學苑掩護 警查獲大型賭場

2019-10-07 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／即時報導



桃園市中壢警分局經長期布建，今凌晨由檢察官賴謝銓指揮，到中壢區民族路，偵破以美女荷官學苑做掩護的大型賭場，查扣約3億籌碼及現金78萬餘元賭資。這是桃園首件破獲，以博奕學苑掩護經營的大型賭場，有男賭客在美女荷官引誘下，3天竟耗20萬元參與賭局。

桃園市警局局長陳國進表示，警方對違法賭博行為，絕對責無旁貸全力清查，繼日前麻將會館及隱身夜市賭場後，在桃園第一件破獲以博奕學苑做掩護的大型賭場，未來警方將持續矯正不良風俗，淨化轄區治安。

桃園市中壢警分局於今日凌晨3時許，由桃檢翔股賴謝銓檢察官指揮大批警力，破獲中壢區民族路大型賭場。該賭場斥資千萬，仿照外國賭場規格，且主打美女荷官，並以荷官學苑作為掩護，以台灣將會成立賭場名目，吸引民眾加入荷官培訓行列，學習一技之長。

女荷官訓練項目多元，有百家樂、德州撲克、21點、三寶、妞妞等賭法，學成後通過考試會頒發證照，未來更可向外發展與陸、港、澳等國際大都市接軌就業。

警方表示，該賭場在網路上以粉絲專頁吸引民眾，同時輔以會員制，過濾成員及招募新成員獎金抽成，一個帶一個讓民眾掉入賭博陷阱。業者首先在賭場一樓，設置實習桌讓學員實習熟悉玩法，實習期間並讓美女荷官露臉，吸引賭客進一步上鉤，時機成熟便帶上樓參與賭博，甚有賭客為與美女荷官一親芳澤，3天竟耗費20萬元參與賭局。