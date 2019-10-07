經紀約糾紛 直播主「媁哥」反控前東家誣告及妨害名譽

2019-10-07 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／即時報導



直播主「媁哥」黃媁媁被經紀公司「嚴世兄弟娛樂」控告直播時拿「棒狀物」送進嘴巴裡、在網路上招攬未成年性交易，日前獲不起訴後，不滿經紀公司仍持續開記者會詆毀她，今委由律師反告。記者賴佩璇／攝影 分享 facebook 直播主「媁哥」黃媁媁被經紀公司「嚴世兄弟娛樂」控告直播時拿「棒狀物」送進嘴巴裡、在網路上招攬未成年性交易，日前獲不起訴。她不滿經紀公司仍持續開記者會詆毀她，委任律師今赴台北地檢署按鈴反控經紀公司涉妨害名譽、誣告。

「媁哥」的臉書粉絲專頁有5000多名追蹤者，FHM男人幫有文章介紹她，並附上許多泳裝、躺床、浴室露屁股等性感照。社群軟體instagram帳號有40萬名追蹤者，上面也放了各種服裝打扮美照。

Irene黃媁媁疑似因與經紀公司有糾紛，遭控在網路「搔首弄姿」還在論壇招攬未成年人性交易，涉妨害風化、兒少性剝削等罪。檢方調查後，本月4日依罪嫌不足，不起訴黃女。

黃媁媁的委任律師今表示，當時之所以挨告，主要因她不肯與「嚴世兄弟」續簽經紀約，該公司便以各種名目扣薪，更拿她在IG上的張貼，先前在捷克論壇被盜圖事件的現實動態，5個月後提告她招攬未成年性交易，並栽贓論壇上的文章是她張貼的，痛批若真有此事，早該報警，根本是該公司惡意捏造並濫訴誣告。

律師指出，更讓訝異的是，4日她獲不起訴，該公司竟於5日召開記者會，繼續指控她發布猥褻照片、招攬未成年人性交易。他強調，若真有問題，該公司要不要將自UP直播拿到的收入，吐還給UP直播？要不要先把先前積欠她的直播收入還給她？對於公司的濫訴和中傷，決定不妥協提告。