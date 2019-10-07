台一國際虧損4億人民幣 董座兄弟涉假交易遭訴

2019-10-07 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／即時報導



已下市的鋼線、漆包線「台一國際」公司，因大陸子公司投資金屬期貨虧損1億人民幣，為掩飾虧損長達10多年作假帳，另以定存為擔保向銀行融資還債、設人頭公司假交易，屢屢以預付貨款名目彌補虧損，直到2016年爆發。台北地檢署今依違反證交法財報不實、非常規交易罪起訴前台一董事長許守信、董事許守德兄弟及前任後財務、會計主管共6人，另負責大陸的黃姓財務主管因死亡，獲不起訴。

檢調調查，2004、2005年間，台一國際因大陸子公司投資金屬銅期貨，虧損逾1億人民幣。2005年至2006年間，因香港子公司要在香港掛牌上市，為掩飾虧損、美化帳面而未將投資損失部分入帳。

台一公司為填補資金漏洞，從2005年至2009年及2006年至2016年間，以公司名義陸續定存許多款項，再以這些定存單向銀行融資，待還款期限將至，先還錢後再繼續借款，以此方式越借越多。

2009、2010年間，台一公司找公司員工在境外虛設多家子公司，進行銅板假交易，一再以子公司之間的預付款、應收帳款等不實名義美化帳面，款項則作為彌補先前虧損之用。公司用定存向銀行融資的大筆款項，用於彌補先前大陸投資的虧損，也未將融資部分列入帳目。

2016年台一公司簽證會計師，因拒絕在年度財報上簽名，公司無法如期申報財報，全案終於爆發，吳姓財務主管主動向調查局自首。檢調2017年3月底搜索、約談台一董事長許守信、董事許守德兄弟等人，訊後以2人涉犯證券交易法等罪，諭令2人各以200萬元、100萬元交保並限制出境。

檢方調查後，認定這幾年間台一國際共欠債約新台幣20億多元，今依違反證交法財報不實、非常規交易罪起訴前許守信、許守德兄弟及前任後財務、會計主管共6人，另負責大陸的黃姓財務主管因死亡，獲不起訴。