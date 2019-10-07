不滿被欠薪資 嗆老闆「白金卡不被判死」拿刀殺人
彰化縣一名44歲許姓男子今年才因為公共危險罪入獄，7月剛出獄，8月時酒後與朋友抱怨46歲蔡姓老闆拖欠薪資，便打電話對老闆叫囂、相約單挑，當蔡姓老闆真的出現時，兩人發生扭打後，許男突然拿出藍波刀往蔡姓老闆身上捅，其中一刀直接刺入左心房，導致蔡男不治身亡，彰化地檢署檢察官偵查終結後，認為許男惡性重大，請法官從重量刑。
今年7月許男剛出獄，到蔡男的公司工作，但才一個月兩人就相處不睦，8月某日許男到朋友家喝酒，抱怨老闆遲付薪水，用通訊軟體錄製語音訊息給老闆叫囂、相約單挑，還嗆「我跆拳要挑戰拳擊」、「我白金卡不會被判死刑啦」，號稱自己有身心障礙身分，不斷錄製語音挑釁蔡男。蔡男聽到錄音後，一怒之下衝到許男的黃姓友人家，一看到許男就動手毆打，不料許男從身上抽出一把藍波刀，朝著蔡男胸部捅殺，其中一刀直接刺入心臟。
檢察官偵查後認為，許男仗勢自己有身心障礙身分，主動挑釁被害人，明知道用刀砍殺很可能會殺死人，仍基於殺人犯意攻擊，並導致蔡男家中2名就學中的子女和高齡父母頓失經濟來源，並造成蔡男家人終身傷痛，惡性重大，事後也沒有悔意，虛構犯罪動機來規避刑責，因此希望法官可以從重量刑。
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