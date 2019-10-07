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獵雷艦案國防部求償7千萬 慶富不滿連「巧克力」也要賠

2019-10-07 15:24聯合報 記者林孟潔╱即時報導

慶富造船5年前承包海軍獵雷艦，卻爆出以虛偽文件詐貸、增資數十億元，慶富負責人陳慶男、少東陳偉志被依偽造文書、銀行法等罪嫌起訴，一審陳慶男被判刑25年，陳偉志已潛逃海外；國防部前年12月正式和慶富解除採購契約，解約後沒入履約保證金，並向法院提告，向慶富公司求償7705萬8180元，台北地方法院今天開庭，傳喚當時到義大利監造獵雷艦的海軍造船發展中心盧姓官員作證，法官諭知10月31日下午5時宣判。

慶富委任律師指出，國防部沒有拿出派員進場監造獵雷艦的證明，且派至義大利人員的西裝、巧克力、南瓜子、熱水瓶等費用，國防部也向公司求償並不合理，另國防部已拿到17億4665萬元的履約保證金，已經足以彌補損害。

盧姓官員到庭作證指出，依據出國人員可支出的費用中，包括在義大利工作研討會議、一般會議等交際費用，其中西裝費是因人員出國，為符合國際禮儀，才用公家經費支出，且在義大利的費用多用於公務費、電信費和交通費，相關經費有經審核，審計部也核准。

國防部委任律師指出，相關費用均是依合約支出，向慶富求償並無問題，且依雙方合約，慶富本應配合國防部派員至義大利監造獵雷艦，依契約附加條款，當然可將損害歸責於慶富，求償有理由。法官庭末諭知10月31日宣判。

陳慶男。本報資料照片
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陳慶男。本報資料照片
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義大利慶富國防部

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