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噴精害女絲襪不敢再穿 捷運狼判4月刑

2019-10-07 15:24聯合報 記者林伯驊╱即時報導

陳姓男子遭控兩度在高雄捷運「高雄火車站」站內，涉嫌遮掩地掏出下體自慰，再噴射精液到女性路人的絲襪或者長褲上，共2名女子向警方報案。檢方認定女子衣物被沾染精液一定會覺得噁心，不敢再穿而丟棄，依毀損罪嫌將陳起訴；高雄地院審理後，依毀損他人物品罪，共判4月徒刑，得易科罰金，全案未上訴定讞。

檢方起訴指出，陳姓男子（31歲）2014年1月1日上午、2015年1月28日下午，在高雄捷運R11「高雄車站」站內，尾隨在女性的後方走上手扶梯，隨即從長褲內掏出下體，用外套或包包遮掩進行自慰後，對女子噴射精液。

檢方查出，第一名受害女子所穿的黑色絲襪因此沾染精液，第二名女子則是黑色長褲被噴精，兩人案發後皆報案提告，也表明遭到陌生男子沾染精液，認為很噁心，該衣物不敢再穿而丟棄。

陳姓男子到案後認罪，第一名受害女子另證稱當時「有物品碰到大腿後側，但無法確定是什麼東西，轉過去時看到陳用包包遮住下體」，不過沒有其他事證能認定陳另有露鳥，或偷摸女子大腿，檢方此部分並未起訴。

法官怒批陳姓男子毀損女性衣物、對他人財產權欠缺尊重，且被害人出庭稱「我目前搭捷運也會害怕，會跟人保持距離」，造成心理上傷害，考量陳承認犯行，也因性衝動控制問題至醫院就診，還想與被害人調解只是遭拒絕，法官以2次犯行各判2月、3月徒刑，合併執行4月，得易科罰金12萬元。

陳姓男子遭控兩度在高雄捷運「高雄火車站」站內，涉嫌自慰對女路人噴精，高雄地院審理...
陳姓男子遭控兩度在高雄捷運「高雄火車站」站內，涉嫌自慰對女路人噴精，高雄地院審理後依毀損他人物品罪，共判4月徒刑，得易科罰金，全案未上訴定讞。示意圖／Ingimage
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捷運絲襪高雄車站

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