上班族兼差經營地下匯兌獲利被沒入 還要繳公庫7萬5
姜姓上班族奉派到中國大陸工作，他想「兼差」多賺點錢，於是向到大陸網站購物民眾，提供匯兌服務賺匯差。姜男經營地下匯兌1年多，經手150多萬元，賺到匯差3萬1895元被起訴，犯罪所得沒入。基隆地院審結，依違反銀行法判姜1年徒刑，緩刑3年，但姜須向支付公庫7萬5000元。
判決指出，姜男在2013年間奉派至大陸工作，因業務關係有了兩岸資金兌換經驗。姜得知台灣民眾因購物等原因，有將新台幣兌換成人民幣付給大陸「淘寶網」等賣家需求，2016年上網至交易平台「蝦皮拍賣」個人拍賣網頁及臉書，刊登兌換人民幣服務。
姜男提供的交易模式，由在台因購物而有支付人民幣的民眾，依姜指示的匯率將新台幣匯、轉入姜的郵局帳戶，再由姜代付人民幣匯給賣家。從2016年10月至2017年11月，計有余姓、楊姓和裴姓男子成為姜的客戶，3人共交易49次，金額累計154萬5085元，姜從中賺取匯差3萬1895元。
法官指出，銀行法規定非法辦理國內外匯兌業務罪刑期為3年以上、10年以下，得併科1000萬元以上、2億元以下罰金。審酌姜男非法辦理匯兌金額為百餘萬元，服務對象僅3人，且未對他人財產造成直接影響，惡性非重大。檢警偵辦時，康自白坦承犯行，並主動繳交犯罪所得，因此依刑法減刑，並宣告緩刑。全案可上訴。
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