上班族兼差經營地下匯兌獲利被沒入 還要繳公庫7萬5

2019-10-07 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



姜姓上班族奉派到中國大陸工作，他想「兼差」多賺點錢，於是向到大陸網站購物民眾，提供匯兌服務賺匯差。姜男經營地下匯兌1年多，經手150多萬元，賺到匯差3萬1895元被起訴，犯罪所得沒入。基隆地院審結，依違反銀行法判姜1年徒刑，緩刑3年，但姜須向支付公庫7萬5000元。

判決指出，姜男在2013年間奉派至大陸工作，因業務關係有了兩岸資金兌換經驗。姜得知台灣民眾因購物等原因，有將新台幣兌換成人民幣付給大陸「淘寶網」等賣家需求，2016年上網至交易平台「蝦皮拍賣」個人拍賣網頁及臉書，刊登兌換人民幣服務。

姜男提供的交易模式，由在台因購物而有支付人民幣的民眾，依姜指示的匯率將新台幣匯、轉入姜的郵局帳戶，再由姜代付人民幣匯給賣家。從2016年10月至2017年11月，計有余姓、楊姓和裴姓男子成為姜的客戶，3人共交易49次，金額累計154萬5085元，姜從中賺取匯差3萬1895元。