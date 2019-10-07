在押連千毅申請買電視 雄院赴看守所瞭解

2019-10-07 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



已遭羈押禁見的直播主連千毅，又因在看守所申請購買掌上型電視惹議，雖然矯正署認為合乎規定，高雄地院認為「應視他（指連）看電視有無違反禁止接見、通信的羈押目的」，將參考檢方意見；高雄地檢署今天則派主任陳永章、檢察官羅水郎前往看守所了解。

高雄地院行政庭長楊國祥說，連千毅的羈押票上，合議庭已明白表示有關接見、通信及受授物件全部禁止，至於可否申請電視，是監所自行解釋，只有在部分禁止時，押票上才會註記禁止範圍。

楊國祥指出，既然禁止被告受授全部物件，依法規解釋除了生活必要用品外，其餘非必要物品當然不可受授；不過院方也不可能針對每一種物品做明示，應是監所管理時來認定交付物品是否必要、有無違反羈押禁見目的，若無法判斷再請示。

至於羈押禁見人犯究竟能否看電視，楊國祥認為要考量連看的電視，有無違反裁押時要禁止接見、通信的目的，由於此案目前仍偵查中，會視檢方調查後的意見。

雄檢今天上午派承辦此案的主任陳永章、檢察官羅水郎，會釐清連千毅看電視的情形，以及此行為是否符合裁定羈押範圍，或者監所內部管理權限，再來判定。