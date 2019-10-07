親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台中市工廠大火
南方澳大橋斷裂
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

火爆牙醫痛毆分手女友 電擊她摔下樓梯被判刑

2019-10-07 12:53聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

許姓牙醫不滿林姓女友提議分手，持打造的鑰匙侵入林女的住處，以電擊棒電擊、及徒手毆打林女，被害人逃離滾至樓梯間，身體多處受傷，經林女提起告訴，台中地院依侵入住宅判刑3月、傷害罪判6月，應執行8月，得易科罰金。可上訴二審。

許姓牙醫師（58歲）坦承無故侵入林女住處、及毆打林女，但否認以電擊棒電擊被害人，但被害人證稱他當時確有持電擊棒電擊她，且她身軀及肢體多處傷勢符合電擊棒所致，亦有衛生福利部台中醫院驗傷單，法官對許所驗未電擊被害人，認定是卸責之詞。

判決書指出，許姓牙醫師與林女原為男女朋友關係，曾自行打造持有林女位於台中市區住處的鑰匙1把，後因許不滿她於2017年4月初提議分手，為教訓林美娟，他於同月27日凌晨1時35分，攜帶電擊棒1支，駕駛他前妻車子至林女住處。

許將車停放在林女住處旁空地後，利用他持有的林女住處鑰匙，擅自打開林女住處大門，侵入林女住處，長時間滯留屋內，妨害林女居住安全，其間並進入林女睡覺之4樓臥室，以電擊棒電擊及徒手方式毆打林女身體。

林女受毆驚醒趁隙逃離，慌忙中滾至3樓至4樓之樓梯間，致受有右鼠蹊部撕破傷、前胸壁挫傷及擦傷、背部及骨盆挫傷及擦傷、右肩部拉傷與雙眼外傷性結膜炎之傷害，被害人從住處1樓跑出向附近住戶求救，許男見狀始駕車逃逸。

許姓牙醫不滿林姓女友提議分手，以電擊棒電擊、及徒手毆打林女，被害人身體多處受傷，...
許姓牙醫不滿林姓女友提議分手，以電擊棒電擊、及徒手毆打林女，被害人身體多處受傷，台中地院依侵入住宅判刑3月、傷害罪判6月，應執行8月，得易科罰金。圖／本報資料照
分享

傷害罪

相關新聞

在押連千毅申請買電視 雄院赴看守所瞭解

2019-10-07 13:25

一審重判張淑晶稱「衝庭」請假 法界傻眼：又不是律師

2019-10-07 10:35

八旬翁半夜跨坐女移工大腿 竟辯「我手腳都會麻」

2019-10-07 14:01

台南女童遭虐死案開庭 阿嬤：盼她是最後一名受害者

2019-10-07 12:20

消防特考竟洩題 警大前系主任沈子勝遭起訴

2019-10-07 12:17

法官還在開庭 詐欺罪被告怒打共犯判拘役40日

2019-10-07 11:51

高院前法官江國華父子北韓購煤 遭訴偽造有價證券等罪

2019-10-07 11:13

疑四海堂主擄走靈骨塔商11小時 奪走1400萬現金

2019-10-07 11:01

癌症0期變4期！誆騙草藥治病婦 推拿師遭起訴

2019-10-07 10:48

掩埋廢棄物被稽查 婦人強塞紅包1萬2000元被判刑

2019-10-07 10:32

被人拿刀追殺開槍傷人 自衛無罪但持槍被判5年半

2019-10-07 09:12

夫控妻叫小王「親愛的」求償百萬 法官以舉證不足駁回

2019-10-07 01:20

不爽排隊！醉漢先呼診所女員工巴掌 再推警員吃官司

2019-10-06 19:17

父親年輕時沈淪於賭博酗酒 子女聲請除免扶養法官判准

2019-10-06 17:33

「掌握作息侵隱私」 監視器對準鄰居門口法院判拆

2019-10-06 14:23

封南方澳漁港拆斷橋 宜檢派人全程錄影保全證據

2019-10-06 12:20

手刃老母逆子要為媽媽上香求交保 法官不准

2019-10-06 10:32

廚師連3天摸女老闆下體 遭索賠他先自首求輕判

2019-10-06 09:20

幫好友參選里長當幽靈人口 被判刑2月褫奪公權1年

2019-10-06 08:04

女懷孕12周慘遭國小男同學下藥性侵 判賠80萬元

2019-09-26 10:45
看更多

熱門文章

感念台中殉職打火英雄 禮儀公司300萬喪葬費用全包了

2019-10-06 20:38

花蓮東大門夜市傳失火 疑排油煙機釀禍台電急斷電

2019-10-06 20:35

社運醫師柳林瑋強吻3女 北檢依強制猥褻罪嫌起訴

2019-10-07 10:03

Uber Eats折70元券網喊好用 他連用4單被鎖帳號

2019-10-07 10:24

影／男子開車撞12輛機車逃逸 卻心肌梗塞死在家門口

2019-10-06 15:28

中鋼輸送機帶起火 環保局依空汙法開罰

2019-10-06 16:10

逢甲夜市糖葫蘆天價貴？ 巨無霸草莓一串299元

2019-10-07 10:28

一審重判張淑晶稱「衝庭」請假 法界傻眼：又不是律師

2019-10-07 10:35

又見違建火警！嘉縣水上鐵皮屋工廠失火 濃煙衝天

2019-10-07 08:55

日籍夫婦遊台首站高雄 2行李箱竟忘計程車上

2019-10-06 22:57

玷辱4女同夥協助拍裸照 法官以重罪逃匿是人性續押

2019-10-07 07:35

Booking.com訂房網疑個資外洩 228會員遭騙3千多萬元

2019-10-06 13:32

台中2消防員殉職 專家：講原則太容易，那不是「真相」

2019-10-06 15:58

PO鴻海薪資單的人查到了？李正皓：信義分局已發傳票

2019-10-07 12:16

高中生網交少女約出嘿咻 她傳訊一句話法官減刑期

2019-10-07 09:42

Booking.com訂房網疑個資外洩 228人受騙

2019-10-07 00:16

影／女子被偷拍裙底風光渾然不覺 消防員見義勇為逮色狼

2019-10-06 18:35

夫控妻叫小王「親愛的」求償百萬 法官以舉證不足駁回

2019-10-07 01:20

南方澳斷橋 黃國昌再爆：橋樑檢測報告造假

2019-10-07 12:21

高雄港都客運驚傳站內意外 婦捲車底死亡司機沒察覺

2019-10-06 19:49

連交2任未成年女友 高雄男逼做這事上法院

2019-10-06 22:43

成大連儂牆再傳破壞 這次被撕的是小熊維尼海報

2019-10-06 17:04

連千毅收押禁見看電視惹議 雄檢：會釐清規定

2019-10-06 17:04

拿500元要硬上女看護 高雄渣雇主成功逃10年追溯期

2019-10-06 14:53

太魯閣水簾洞地面濕滑 大馬遊客不慎摔斷腿

2019-10-06 19:19

父親年輕時沈淪於賭博酗酒 子女聲請除免扶養法官判准

2019-10-06 17:33

高雄仁武加油站疑氣爆 女騎士慘遭噴飛

2019-10-06 14:15

消防特考竟洩題 警大前系主任沈子勝遭起訴

2019-10-07 12:17

黃國昌傻眼了：橋梁檢測資料涉著作權保護 無法提供？

2019-10-07 13:00

中鋼礦砂輸送帶突冒煙自燃 幸及時撲滅虛驚一場　

2019-10-06 16:07

發現送修手機有失竊訊息 通訊行老闆通知失主報警

2019-10-07 11:22

墾丁潛水客失蹤5天 家屬心碎重金懸賞「爸爸快回來」

2019-10-07 11:15

「掌握作息侵隱私」 監視器對準鄰居門口法院判拆

2019-10-06 14:23

手機不見女子誤以為遭扒手行竊 最後只是烏龍一場

2019-10-06 21:11

爺爺猥褻15歲孫女 8年後被告仍遭起訴

2019-10-06 14:04

桃機出包！地勤拖行客機 擦撞空橋

2019-10-07 00:25

台鐵橋梁體檢 3鋼構橋特別檢測

2019-10-07 00:25

旅遊達人教防備…網路訂房後 直接跟飯店確認

2019-10-07 00:31

樹林3屁孩大同山上縱火燒車 被捕竟稱「好玩」

2019-10-07 10:48

連撞12機車肇逃 4小時後猝死家門口

2019-10-07 00:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top