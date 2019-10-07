火爆牙醫痛毆分手女友 電擊她摔下樓梯被判刑

2019-10-07 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



許姓牙醫不滿林姓女友提議分手，持打造的鑰匙侵入林女的住處，以電擊棒電擊、及徒手毆打林女，被害人逃離滾至樓梯間，身體多處受傷，經林女提起告訴，台中地院依侵入住宅判刑3月、傷害罪判6月，應執行8月，得易科罰金。可上訴二審。

許姓牙醫師（58歲）坦承無故侵入林女住處、及毆打林女，但否認以電擊棒電擊被害人，但被害人證稱他當時確有持電擊棒電擊她，且她身軀及肢體多處傷勢符合電擊棒所致，亦有衛生福利部台中醫院驗傷單，法官對許所驗未電擊被害人，認定是卸責之詞。

判決書指出，許姓牙醫師與林女原為男女朋友關係，曾自行打造持有林女位於台中市區住處的鑰匙1把，後因許不滿她於2017年4月初提議分手，為教訓林美娟，他於同月27日凌晨1時35分，攜帶電擊棒1支，駕駛他前妻車子至林女住處。

許將車停放在林女住處旁空地後，利用他持有的林女住處鑰匙，擅自打開林女住處大門，侵入林女住處，長時間滯留屋內，妨害林女居住安全，其間並進入林女睡覺之4樓臥室，以電擊棒電擊及徒手方式毆打林女身體。