火爆牙醫痛毆分手女友 電擊她摔下樓梯被判刑
許姓牙醫不滿林姓女友提議分手，持打造的鑰匙侵入林女的住處，以電擊棒電擊、及徒手毆打林女，被害人逃離滾至樓梯間，身體多處受傷，經林女提起告訴，台中地院依侵入住宅判刑3月、傷害罪判6月，應執行8月，得易科罰金。可上訴二審。
許姓牙醫師（58歲）坦承無故侵入林女住處、及毆打林女，但否認以電擊棒電擊被害人，但被害人證稱他當時確有持電擊棒電擊她，且她身軀及肢體多處傷勢符合電擊棒所致，亦有衛生福利部台中醫院驗傷單，法官對許所驗未電擊被害人，認定是卸責之詞。
判決書指出，許姓牙醫師與林女原為男女朋友關係，曾自行打造持有林女位於台中市區住處的鑰匙1把，後因許不滿她於2017年4月初提議分手，為教訓林美娟，他於同月27日凌晨1時35分，攜帶電擊棒1支，駕駛他前妻車子至林女住處。
許將車停放在林女住處旁空地後，利用他持有的林女住處鑰匙，擅自打開林女住處大門，侵入林女住處，長時間滯留屋內，妨害林女居住安全，其間並進入林女睡覺之4樓臥室，以電擊棒電擊及徒手方式毆打林女身體。
林女受毆驚醒趁隙逃離，慌忙中滾至3樓至4樓之樓梯間，致受有右鼠蹊部撕破傷、前胸壁挫傷及擦傷、背部及骨盆挫傷及擦傷、右肩部拉傷與雙眼外傷性結膜炎之傷害，被害人從住處1樓跑出向附近住戶求救，許男見狀始駕車逃逸。
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